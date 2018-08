Nachdem die 23-Jährige eine Halterin gebeten hatte, ihren Hund anzuleinen, schlug und trat die Hundehalterin auf die Passantin ein.

Der Spielplatz im Stadtgarten in der Nähe des Preußenrings ist am Donnerstagabend zum Schauplatz einer wüsten Schlägerei geworden. Eine scheinbar harmlose Situation eskalierte und endete für eine Frau mit schweren Verletzung und einem Aufenthalt im Krankenhaus. Die 23-Jährige befand sich gemeinsam mit ihrer Nachbarin sowie deren beiden Kindern gegen 21.35 Uhr auf dem Spielplatz. Etwas abseits hielt sich eine 35-jährige Frau mit ihrem Kind und einem freilaufenden Hund auf, als dieser sich dem Kind des Opfers näherte. Als dieser vor Angst weglief, sprach die 23-jährige die Halterin an und bat sie, den Hund anzuleinen.

Die Angreiferin schlug auf das hilflose Opfer ein

In der Folge spitzte sich die Lage zu. Die Täterin ignorierte die Bitte der Frau, beleidigte sie und griff sie letztendlich tätlich an. Nach einem Schlag ins Gesicht stürzte das Opfer zu Boden. Noch während sie am Boden lag, trat die 35-Jährige weiter auf sie ein, würgte sie und zog heftig an ihren Haaren. Während sich die Nachbarin des Opfers um die beiden Kinder kümmerte und die Polizei informierte, kam ein weiterer Angreifer hinzu und schlug ebenfalls auf die junge Frau ein.

Der 51-Jährige gehörte zu einer befreundeten Gruppe der Angreiferin und wurde im Laufe des Abends in der Nähe des Spielplatz festgesetzt. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache und stellten einen erhöhten Alkoholwert fest. Der andere Teil der Gruppe beobachte das Geschehen und beleidigte das Opfer teilweise rassistisch. Erst in letzter Konsequenz griff eine Frau ein und trennte die beiden Angreifer von dem am Boden liegenden Opfer. Als die Polizei eintraf, flüchtete die Gruppe.

Unvermittelte Angriffe auf unbeteiligte Zivilpersonen scheinen sich in letzter Zeit zu häufen. Erst vor gut einer Woche griff ein 40-jähriger Mann ein Pärchen auf der Seidenstraße an und schlug der Frau grundlos mit der Faust ins Gesicht und bedrohte das Pärchen zudem mit einem Messer. Auf Anfrage der Westdeutschen Zeitung gab die Polizei in Krefeld lediglich bekannt, dass hierzu keine Statistik geführt wird.

Polizei rät Zeugen ab von blinden Aktionismus

Für Personen, die Opfer eines solchen Verbrechens werden, hat Polizeikommissarin Katrin Wentker folgenden Rat: „Angegriffene sollten laut um Hilfe rufen, um so andere Personen auf sich aufmerksam zu machen. Sofern es in der Situation möglich ist, sollte sie umgehend den Notruf der Polizei wählen.“ Zeugen, die solch eine Tat beobachten, sollten „Zivilcourage zeigen, jedoch ohne dabei in blinden Aktionismus zu verfallen und dadurch sich selbst oder andere in noch größere Gefahr zu bringen“, sagt Wentker. Weitere Personen sollten angesprochen werden und zum Einschreiten ermuntert werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Spielplatz aufgehalten haben. Das Opfer konnte mittlerweile das Krankenhaus verlassen.