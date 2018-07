Ab Samstag wird es in der Innenstadt modisch. Dann geht das neue Modedesignfestival „Krefelder Laufmasche“ an den Start.

Mitte. 100 neue Sitzgelegenheiten, Schubkarren mit Wildblumen, Musik und Baucontainer, die sich in Showrooms (Ausstellungsräume) verwandeln – das alles gibt es von Samstag, 21., bis einschließlich Samstag, 28. Juli, beim Modedesignfestival „Krefelder Laufmasche“ zu sehen. Organisiert wird die Veranstaltung vom Stadtmarketing. Dabei zeigen 18 junge Designer deutscher Modeschulen eigene Entwürfe und Kreationen. Aus den Kollektionen der Krefelder Laufmasche wird eine Jury drei Projekte für den Deutschen Modepreis „Goldene Seidenschleife“ nominieren.

Die Verleihung findet am Freitag, 27. Juli, in der Alten Samtweberei an der Lewerentzstraße ab 18 Uhr statt. Profimodels zeigen dort die nominierten Kollektionen auf dem Laufsteg. Im Anschluss verleiht Oberbürgermeister Frank Meyer den Award. Der Preisträger bekommt unter anderem eine Präsenz auf einer internationalen Modemesse in Düsseldorf, zur Verfügung gestellt vom Partner Igedo Company.

Das sind die ersten sechs Nominierten des Festivals

Doch wer ist alles dabei und was wird es zusehen geben? Hier kommen die ersten sechs Nominierten: Die Natur ist ein Gesamtkunstwerk, das sich durch seine Elemente Wind, Wasser, Feuer und Luft zu unendlichen beeindruckenden Facetten zusammenfügt. Die Idee der Kollektion ist, diesen unerschöpflichen Facettenreichtum der Natur zu visualisieren. Die Inspirationsquelle übersetzt Designerin Nadine Isabel Baldus in eine Kollektion, die sich durch innovative, aufwendige Handarbeit auszeichnet. Mit viel Liebe zum Detail entwickelt die Designerin ganz neue Stoffdesigns. So besteht beispielsweise ein Kleid der Kollektion aus über 2000 einzelnen handgefertigten Elementen. Indem sie vorgegebene Stoffbindungen modifiziert, kreiert sie weiche, zarte Fransenoptiken, mit denen sie ganze Looks verziert.

„Lost in cultures“ von Marketa Schroll wird auf dem Willy-Göldenbachs-Platz in einem Container präsentiert (Container 11). Balinesische Mode im Wandel: In dieser Kollektion werden Elemente der traditionellen balinesischen Kleidung mit Elementen des westlichen Kleidungsstils gepaart. Die Silhouetten sind auf der Basis von historischen Schnitten entstanden, die dekonstruiert und neu zusammengesetzt wurden. Taschenklappen und Puffärmel sind neben der asymmetrischen Form, die für das Ungleichgewicht zwischen Tradition und Moderne steht, charakteristische Merkmale der Kollektion. Auch die ausgefallenen Farbkombinationen sind durch die Märkte Balis inspiriert.

Caterina Goppert zeigt ebenfalls in einem Container am Evangelischen Kirchplatz „Aura – Tomorrow is timeless”, eine zeitlose Kollektion für freie Persönlichkeitsentfaltung. Die Kollektion soll die menschliche Aura in Verbindung mit der Aura des Natürlichen visualisieren. Aura steht für Energie und Charakter, frei von Regeln und Realität: überwältigend und großzügig, unberechenbar und zeitlos. Sie spiegelt die Gefühle der Menschen in der Zeitlosigkeit und der „Brutalität“ der Natur wider. Bei der Stoffwahl wurde sehr viel Wert auf Innovation und Funktionalität gelegt. So sollen diese zum Beispiel im Sommer kühlend wirken und eine hohe Verdunstung gewährleisten und im Winter bei hohen Minusgraden die Körpertemperatur aufrechterhalten.