Krefeld. Ein 17-jähriger Krefelder hat in einem gestohlenen Wagen mehrere andere Autos beschädigt und flüchtete anschließend vom Unfallort. Zeugen hatten beobachtet, wie der VW beim Abbiegen von der Stettiner Straße in die Marienburger Straße aus der Kurve geflogen war. Der Pkw prallte in die geparkten Fahrzeuge. Sie meldeten die Irrfahrt des Jugendlichen am Mittwochvormittag der Polizei gemeldet.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, meldete sich der 17-Jährige jedoch etwas später eigenständig bei der Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahls und Verkehrsunfallflucht. Zuvor hatten Beamte den gestohlenen Volkswagen bereits auf der Damaschkestraße sichergestellt. red