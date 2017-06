Zwei junge Männer bedrohen eine Angestellte und erbeuten Geld und Zigaretten. Auf der Flucht werden sie gestellt.

Krefeld. Zwei maskierte Jugendliche haben am Samstagabend eine Tankstelle am Oranierring überfallen und dabei eine Angestellte bedroht. Sie erbeuteten Geld und Zigaretten. Unweit des Tatorts konnten sie von der Polizei gestellt werden. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen sollen gegen 20 Uhr mit Masken bekleidet in die Tankstelle eingedrungen sein.

Vor Ort sollen sie eine Angestellte mit einer Gaspistole und einem Beil bedroht und sie zur Herausgabe von Geld und Zigaretten aufgefordert haben.Die Täter sollen daraufhin selber hinter die Verkaufstheke der Tankstelle gegangen sein, um Bargeld aus den Kassen sowie Zigaretten aus dem Regal in ihre mitgebrachten Müllsäcke zu packen. Dabei soll einer der beiden Tatverdächtigen mit einem Beil mehrfach auf die Theke geschlagen haben.

Anschließend flüchteten die beiden jungen Männer über die nahegelegenen Bahnschienen in Richtung Westparkstraße. Ein weiterer Angestellter, der sich zur Tatzeit im hinteren Büro der Tankstelle aufhielt, hatte zuvor ungewöhnliche Geräusche vernommen und die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten die Jugendlichen auf einem Brachgelände im Bereich des Kaiser-Wilhelm-Parks festnehmen und die mitgeführten Waffen sicherstellen. Der Krefelder und der Viersener wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen fehlender Haftgründe entlassen. Auf sie wartet nun ein Strafverfahren. Die Mitarbeiterin der Tankstelle blieb unverletzt und wurde unmittelbar nach dem Überfall vom polizeilichen Opferschutz betreut. hoss