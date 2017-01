Krefeld Jugendliche treten gegen Schaufenster

Krefeld. Am Samstagabend haben nach Polizeiangaben ein 20- und ein 14-Jähriger am Neumarkt gegen Schaufenster und ein abgestelltes E-Bike getreten. Der Minderjährige wurde auf der Polizeiwache einem Erziehungsberechtigten übergeben. Einen ersichtlichen Grund für die Randale habe es nicht gegeben, so die Polizei in ihrem Bericht.