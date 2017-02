Musikschule 195 Teilnehmer aus der Region sah die Krefelder Musikschule am Samstag in den Ensembles. 58 Solisten starteten am Sonntag. Das Abschlusskonzert des Regionalwettbewerbs findet am 12. Februar, 11 Uhr, in der Kundenhalle der Sparkasse Krefeld am Ostwall statt. Der Eintritt ist frei.

Wettbewerb Die Gewinner des Regionalwettbewerbes werden zum Landeswettbewerb weitergeleitet, der vom 24. bis 28. März in Münster stattfindet. Im anschließenden Bundeswettbewerb in Paderborn werden vom 1. bis 8. Juni die Bundespreisträger ermittelt.