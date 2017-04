Die Mediothek hat umgebaut. Es gibt nun mehr Platz für die Belange der Teenager. Dafür wurden Sachbücher reduziert.

Mitte. Jugendliche brauchen viel Platz zum Lernen, Spielen oder Chillen. Den haben sie ab sofort in der Mediothek. Die „Ebene 5“ wurde für sie in einer mehrwöchigen Umbauphase hergerichtet. Was jetzt noch fehlt, ist ein prägnanter Name. Unter der Überschrift „Eure Ebene – Euer Name“ können die Teenager den Bereich selbst benennen. Der Sieger der Namensfindung bekommt einen Preis.

„Jugendliche benötigen Tische und Stühle, denn sie arbeiten bei uns an Hausaufgaben und Referaten, nehmen Nachhilfe oder geben Sprachunterricht“, berichtet Mediotheks-Leiterin Evelyn Buchholtz. „Die drei Studios, die wir dafür vorgesehen hatten, reichten vor allem an den Spitzenzeiten rund ums Abitur nicht mehr aus.“ Glücklicher Zufall sei es da gewesen, dass die Nachfrage nach Sachbüchern nachgelassen habe. Buchholtz: „Alle Leute nutzen jetzt Suchmaschinen im Internet.“

Viel Platz zum Arbeiten, aber auch für die Pausen zwischendurch

Deshalb wurden und von den Mitarbeiter diese Bestände gesichtet, reduziert, Regale abgebaut und schon war der Platz für anderes vorhanden. 30 Stühle mit Tischen stehen nun parat, es gibt eine Chill-Ecke und die Möglichkeit, nach getaner Arbeit Playstation zu spielen.

Die „Ebene 5“ brummt bei der offiziellen Eröffnung am vergangenen Samstag, genauso wie das ganze Haus. David (9) beobachtet die Jugendlichen und Erwachsenen, die per Virtual-Reality-Brille auf einem Bildschirm Spiele durchlaufen. Per Kopfbewegung können sie in das Geschehen eingreifen. „Das Spiel ist sehr realitätsnah, man ist selbst mitten drin“, erklärt Onno (14). „Es ist erst ab zwölf Jahren erlaubt“, bedauert dagegen David, der nach eigenem Bekunden gerne „gute Bücher“ liest.

Er hat einen Namen für den neu geschaffenen Bereich parat: „Play and Read Zone“, findet er gut.

Wer den schönsten Namen vorschlägt, gewinnt Jahresausweis

Vielleicht klappt es für ihn mit dem Gewinn. Evelyn Buchholtz kündigt an: „Die beste Idee wird mit einer Kino-Gutscheinbox und einem kostenlosen Jahresausweis der Mediothek belohnt.“

Auf der „Ebene 5“ gibt es an diesem Tag auch Make-up-Tipps vom Profi. Große und kleine Besucherinnen lassen sich schminken. Nina (11) ist bereits fertig und findet sich schön. Als Namen für die Ebene schlägt sie „Teens-Corner“ vor. Alla Boskowa kommt aus Russland, lässt sich stylen und mag die Mediothek sehr. „Ich gucke erst in den Spiegel, wenn ich fertig bin“, erklärt sie vor dem Tisch, der voller Schönheits-Utensilien liegt. „Ich bin oft hier, mag die lieben Menschen. Aber ich wünsche mir noch mehr russische und arabische Literatur.“