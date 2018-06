Literarischer Sommer startet am 5. Juli in der Fabrik Heeder.

Mitte. Das deutsch-niederländische Literaturfestival „Literarischer Sommer/Literaire Zome“ wird vom 1. Juli bis zum 16. September mit Lesungen deutscher und niederländischer Autoren an ungewöhnlichen Orten dies- und jenseits der Grenze veranstaltet. In Krefeld sind vier Lesungen und eine Schülerveranstaltung geplant.

Die Autorin Judith Kuckart kommt zum Auftakt der Krefelder Lesungen am Donnerstag, 5. Juli, in die Fabrik Heeder. Beginn ist um 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf und die Reservierung haben begonnen. Auf der Bühne an der Virchowstraße wird Kuckart aus ihrem Roman „Dass man durch Belgien muss auf dem Weg zum Glück“ lesen. In elf Episoden schildert und verwebt Kuckart die Geschichten von Menschen in Stuttgart, Dresden und Berlin.

Eine Geschichte handelt von Leonhard. Silvester verbringt der 18-Jährige allein im Haus seiner Eltern. Am Neujahrsmorgen kommt das Leben dann einfach zu ihm: Er entdeckt eine fremde Frau, die auf dem Boden in der Diele schläft. In einer weiteren Folge gehen Emilie und Maria, beide über 70 Jahre, auf eine Reise in ein tschechisches Kurhotel. War es wirklich ein Klavierlehrer, der sie dorthin fuhr, und hat er tatsächlich betrunken die Nacht im Bett zwischen den alten Damen verbracht?

Kuckart wurde 1959 im westfälischen Schwelm geboren. Sie lebt und arbeitet als Autorin und Regisseurin in Berlin und Zürich. Sie erhielt zahlreiche Literaturpreise, unter anderem den Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis (2012). Der Eintritt zu allen Lesungen in Krefeld kostet je zehn, ermäßigt acht Euro. Die Festivalkarte kostet 40 Euro, ermäßigt 30 Euro. Vorverkauf und Platzreservierung sind möglich im Kulturbüro, Friedrich-Ebert-Straße 42, Telefon 583611, sowie in der Mediothek am Theaterplatz, Telefon 862753.

Weitere Informationen und Reservierungsmöglichkeiten stehen im Internet unter

literarischer-sommer.eu