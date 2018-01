Der Neujahrsempfang der AfD in Krefeld verläuft friedlich. Zumindest vor der Tür. Drinnen geht wenig ohne Bezug auf die Zeit des Nationalsozialismus. Nur mit umgedrehtem Spieß.

Krefeld. Draußen vor der Türe dieser versteckten Halle mitten in Oppum haben sich vielleicht 30 Menschen versammelt. Sie wollen Flagge zeigen, halten ein Banner, hören Musik von den Toten Hosen. Ein Protestchen. Auf der anderen Straßenseite steht ein einziger Mannschaftswagen der Polizei. Selbst der ist zuviel an diesem Abend. Der Neujahrsempfang der AfD in Krefeld verläuft friedlich. Vor der Tür.

Drinnen liegt neben einer AfD-Broschüre für Krefeld der Deutschland-Kurier aus, den die renommierte Schweizer Zeitung NZZ am Sonntag als „Bild für AfD-Wähler“ bezeichnet, die Satirezeitschrift „Titanic“ als „Bild von rechts“. Die Stimmung ist blendend. Kein Wunder, die Anhänger von Gauland, Höcke und von Storch erobern ein Parlament nach dem anderen. Am Einlass gibt’s Küsschen, man kennt sich, obwohl sich kaum Krefelder an die Hauptstraße verlaufen. 200 Menschen sind gekommen, viele von auswärts. Um Bundessprecher Jörg Meuthen, den redegewandten Professor, zu beklatschen, wenn er sich an allem abarbeitet, was links von der AfD anzusiedeln ist. Und der Mann, der die Union als „pseudo-konservative Blendgranate“ bezeichnet, enttäuscht seine Fans nicht. Der Dank ist Zwischenjubel.

Medien als heimliche AfD-Fans: Das kommt gut an in Oppum

Vor der Veranstaltungshalle demonstrierten etwa 30 Personen.

Stärkste Oppositionskraft im Bundestag, die SPD weiter im Sinkflug. Es läuft für die AfD. Damit gehen die vielen Redner an diesem Abend ganz unterschiedlich um. Aus Krefelds Sprecher Burkhard Schröder, Gastgeber der Veranstaltung, spricht die pure Freude, andere können vor Kraft kaum laufen. Wie der Krefelder Polizist Guido Krebber, der die AfD bei den nächsten Wahlen mindestens bei 30 Prozent sieht und bald in der absoluten Mehrheit. „Und dann wird endlich aufgeräumt in diesem Land.“ Was genau Krebber damit meint, bleibt er schuldig.

Meuthen leider auch, wenn auch wesentlich eloquenter. Der Mann ist ein guter, witziger Redner. Wenn man denn die Inhalte lustig finden kann. Einer, der gern Geschichten erzählt. Zum Beispiel, dass „die Medien in Berlin das ja niemals schreiben oder senden würden. Aber off the records loben sie uns, wie gut wir angekommen sind im Bundestag. Wie toll und stark wir aufgestellt sind.“ Die versammelten Medien als heimliche AfD-Fans, der Lieblingsfeind im Anbiedermodus, das kommt an in Oppum. Genauso wie die Inszenierung als Opfer einer linksverblendeten Gesellschaft, die dankbar sein sollte, dass es endlich eine Partei gibt, die nicht lügt.