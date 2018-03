Die Zahl der Menschen, die in Krefeld Insolvenz angemeldet haben, ist angestiegen. In die Schuldenspirale zu geraten geht schnell, sagen Experten.

Krefeld. 11,28 Millionen Euro schulden die Krefelder, die im vergangenen Jahr Verbraucherinsolvenz angemeldet haben, ihren Gläubigern. Das sind im Schnitt 43 709 Euro pro Kopf.

258 Krefelder haben 2017 den Antrag auf Eröffnung dieses privaten Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht gestellt. Das sind 29 Prozent mehr als 2016, wie die aktuelle Statistik des Landesamts Information und Technik NRW zeigt. Hinzu kommen die Krefelder, die keine Insolvenz angemeldet haben, aber trotzdem als überschuldet gelten, das heißt: ihre Verbindlichkeiten sind höher als das Vermögen. Laut Wirtschaftsforschungsinstitut creditreform lag die Schuldnerquote in Krefeld 2017 bei rund 16 Prozent (2016 waren es 15 Prozent). Jeder sechste Krefelder ist also überschuldet.

Die finanzielle Abwärtsbewegung kann schnell gehen

Arbeitslosigkeit, Pfändung, Scheidung, langfristiges Niedrigeinkommen und Krankheit sind die häufigsten Gründe, warum ihre Klienten in die Schuldenspirale geraten, berichtet Christiane Mahr von der Schuldner- und Insolvenzberatung der Diakonie, dem mit fünf Beratern größten Angebot dieser Art in Krefeld.

Gerade psychische Erkrankungen nähmen zu, wie nicht nur die Statistiken der Krankenkassen zeigen: „Wir merken das spürbar in den Beratungen“, erzählt die Sozialpädagogin. Depressionen und ähnliche Probleme sind auch für Menschen in Arbeit mögliche Auslöser für eine finanzielle Abwärtsbewegung, die in der Schuldenfalle enden kann. „Da hat jemand Depressionen, kann seinen Job nicht machen, bekommt Krankengeld, wird arbeitslos, steckt in Schulden – es sind tragische Fälle, die zu uns kommen. Bereits hochbelastet, müssen sie versuchen, mit Schulden klarzukommen“, sagt die 56-Jährige, die 20 Jahren in diesem Bereich arbeitet.

Fast doppelt so viele Menschen wie im Vorjahr kamen 2017 mit Insolvenz-Fragen zur Diakonie: 634 Männer und Frauen, die so einen Weg aus ihren Geldproblemen suchten, schon in einem Insolvenzverfahren steckten oder eins anstrebten. Darunter 80 neue Klienten – zum Vergleich: 2016 waren es 55 Erstgespräche. Tatsächlich mit Hilfe der Diakonie-Berater eine Insolvenz angemeldet haben aber weniger Krefelder: Es waren 76 gegenüber 103 im Jahr 2016.

Für diesen Rückgang bei gleichzeitigem Anstieg der Beratungen sieht Mahr verschiedene Gründe. Dem Insolvenzverfahren ist ein „außergerichtlicher Schuldenbereinigungsversuch“ vorgeschaltet, der durch eine zugelassene Schuldnerberatungsstelle oder einen Anwalt bescheinigt werden muss. „Es ist ein kompliziertes Verfahren und viele Hürden zu überwinden“, urteilt die Expertin über die Auflagen, die 2014 hinzukamen.