Die Band steht mit „Höppe, höppe, höppe“ im Halbfinale des Wettbewerbs „Beliebtestes Karnevalslied der Session 2016/2017“.

Krefeld. Fünf Freunde möchten die ganze Welt zum „Höppe“ bringen. Die Musiker von Jeck United beschreiben sich selbst als „Ganzjahresspaßband“, mischen aber jetzt die fünfte Jahreszeit auf. Bei der karnevalistischen Hitparade „Jeck Duell“ bei WDR 4 haben sie unter 44 Sessionstiteln mit ihrem Lied „Höppe, höppe, höppe“ das Halbfinale erreicht. Sie kämpfen mit „Brings“, „Höhner“ und „Paveier“ um den Titel „Beliebtestes Karnevalslied der Session 2016/2017“.

Die Combo aus gleichberechtigten Profis und Hobbymusikern wie Frontmann Volker Diefes (Gesang), Stefan Niermann (Gitarre), Max Kalda (Bass), Peter Schueren (Keyboard) und Oliver Griethe (Schlagzeug) kann ihren Erfolg kaum fassen: „Es ist superaufregend, damit haben wir nicht gerechnet.“

Untertitel lautet: „Wenn dicke Männer tanzen“

Jeck United sind der Meinung, dass Bewegung zu einer Karnevalsnummer unbedingt dazu gehört: „Höppe, höppe, höppe“ – also hüpfe, hüpfe, hüpfe – ist die Aufforderung. Der Untertitel des Liedes lautet: „Wenn dicke Männer tanzen“. Kabarettist Diefes: „Unsere Mission ist: die Welt zum Höppe bringen. Das geht nicht nur im Karneval. Auch bei anderen Gelegenheiten braucht man Stimmungsmusik, die in die Füße geht.“

Die musikalischen Fünf wollen also das ganze Jahr Spaß verbreiten mit den eigenen Liedern. Und eines wollen sie auch: „Sympathisch sein. Wir möchten, dass die Krefelder vor die Türe gehen und die Innenstadt besuchen, ihre Kneipen und die kulturellen Einrichtungen nutzen. Deshalb singen wir im Lied: ,Krefeld ist schön, komm’ ‘runter von der Couch, wir machen einen drauf.’“

Die „Weltversion“ lautet: „Die Welt ist schön.“ Eine andere Textstelle der fetzigen Musik: „Heute werde ich Herzen brechen, das kann ich Dir versprechen. Heute bin ich mal dran.“

Halbfinalsendungen am 6. und 13. Februar

Die Idee, eine Band zu gründen, kam den famosen Fünf vor etwa zwei Jahren im Jazzkeller. „Wir merkten, dass wir im Karneval immer nur Kölner Lieder abriefen. Das war der Grundstein für die Combo und ,Krefeld ist schön‘.“ Jetzt hoffen die fünf Freunde, dass bei den künftigen WDR-4-Sendungen möglichst viele Hörer ihre Stimme für Jeck United abgeben, damit es weiter geht mit dem „Höppe, höppe, höppe“ in die nächste Runde und um die Welt. Eine Fachjury und die Hörer haben die Teilnehmer der beiden Halbfinalsendungen jeweils am Montag, 6. und 13. Februar, bestimmt. Dort entscheidet sich dann, welche 14 Titel das Finale am Montag, 20. Februar, um 18 Uhr erreichen und somit die Chance haben, das „Beliebteste Karnevalslied der Session 2016/2017“ zu werden. Diefes: „An welchem Tag wir dabei sind, erfahren wir selbst erst kurz vor der Sendung.“