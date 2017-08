Die Rhine Side Gallery lockt weiterhin zahlreiche Besucher nach Uerdingen an den Rhein. Jetzt locken italienische Musik und Köstlichkeiten.

Uerdingen. Die Rhine Side Gallery lockt weiterhin zahlreiche Besucher nach Uerdingen an den Rhein. Am Donnerstag, 17. August, grillen die Azubis der Sparkasse Krefeld ab 18 Uhr. Am Freitag, 18. August, beginnt um 18 Uhr eine ökumenische Sommer-Andacht und der Samstag steht ganz im Zeichen von „Pizzica Pizzica“: Mit italienischer Musik und italienischen Köstlichkeiten geht es ab 18 Uhr durch den Abend. Red