Verkaufen, abreißen – oder doch erst mal weiterfeiern? Was aus der Krefelder Disco Königsburg wird, scheint dieser Tage einmal mehr ungewiss.

Krefeld. Während Mieter und Veranstalter Volko Herdick die letzte Party für den 26. August ankündigte, bevor die Kultdisco endgültig ihre Türen schließen sollte (die WZ berichtete), meldet sich jetzt Carsten Kox, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Königskind GmbH, die Inhaber der Immobilie an der Königstraße ist, zu Wort.

Für Kox, der 63,25 Prozent der Geschäftsanteile an der Diskothek hält – die weiteren 36,75 Prozent sind in den Händen von Herdicks Mutter, Hannelore Clausen – ist die Königsburg als Partylocation noch nicht Geschichte: „Richtig ist, dass möglicherweise Herr Herdick im Rahmen seines Mietverhältnisses die letzte Party am 26. August veranstaltet, was aber keinesfalls für die Versammlungsstätte Königsburg im Allgemeinen gilt – im Gegenteil“, sagt Kox.

Derzeit „reife“ nämlich die Idee, ab Oktober eine neue „Partyreihe in der Königsburg ins Leben zu rufen, die vielleicht allen Liebhabern der legendären Diskothek gerecht werden könnte“. Einen möglichen Titel gibt es auch schon: „Geschlossene Gesellschaft“ sei die Idee eines Veranstalters aus Krefeld und könne mit „mainstreamiger Musik von den 80ern und 90ern bis heute“ ein breites Publikum erreichen, hofft Kox.