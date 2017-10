Etwa 1100 Menschen haben an Deutschkursen der Volkshochschule teilgenommen.

Die Teilnahme an Deutsch- und Integrationskursen ist die wichtigste Voraussetzung für Migranten und Flüchtlinge, um sich schnellstmöglich in ihrer neuen oder vorübergehenden Heimat zurechtzufinden. Die Volkshochschule (VHS) ist einer von sieben Anbietern von Integrationskursen in Krefeld, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) finanziert. „Es gibt mit Ausnahme der Alphabetisierungskurse kaum noch Wartelisten“, zog VHS-Leiterin Inge Röhnelt ein positives Fazit in ihrem Sachstandsbericht vor dem Schulausschuss. Dies belegen die steigenden Teilnehmerzahlen und Unterrichtsstunden.

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres nahmen 1430 Menschen an Integrationskursen der VHS teil, im gesamten Vorjahr waren es 1113. An Deutschkursen für Selbstzahler beteiligten sich 826 Personen und 265 an berufsspezifischen Deutschfachkursen, was in etwa der Vorjahresnachfrage entspricht. Das bedeutet fast 17 000 Unterrichtsstunden an Integration und insgesamt 5600 Deutschstunden. Der Großteil der Teilnehmer an den Integrationskursen sind Syrer, gefolgt von Iranern und Irakern. Der Anteil der männlichen Teilnehmer ist deutlich höher, weil mehr Männer in Deutschland angekommen sind und wegen der Kinderbetreuung nicht alle Frauen teilnehmen.

Die Ergebnisse zeigen, dass nur etwa die Hälfte der Kursteilnehmer das geforderte Niveau erreichen konnte, das für eine Integration in den Arbeitsmarkt ausreicht, so dass eine Nachqualifizierung nötig ist. wop