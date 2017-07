Der Bürgerverein Inrath, gegründet vor 68 Jahren, kämpft gegen zunehmenden Verkehr, einen Wertstoffhof im Stadtteil und vieles mehr.

Krefeld. Seinen „Stierschädel“ hat Rolf Hirschegger von seinem Vater, sagt der 72-Jährige. Ein Dickkopf, der die Interessen der Inrather als Vorsitzender des Bürgervereins Inrath entsprechend zu vertreten weiß. Das zeigt allein schon der Blick auf seine Zeit als Vorsitzender. Während seine Vorgänger zwischen vier und fünf Jahre im Amt waren – einzige Ausnahme Georg Rixen mit zwölf – hat Hirschegger das Amt mittlerweile 30 Jahre inne.

Das ist nicht nur eine interessante Zahl, weil sie von Beständigkeit, Verlässlichkeit und unzweifelhaft auch von Erfolgen zeugt. Zufällig gibt es am Inrath auch einen Spruch, den Hirschegger gern zitiert: „Bei Problemlösungen gilt die Inrather Zeitrechnung. Eine Zeiteinheit beträgt etwa 30 Jahre. So lange dauert es mindestens, bis ein Inrather Problem angegangen, diskutiert und eventuell gelöst wird.“ Das klingt nach dicken Brettern, die Hirschegger und seine Mitstreiter im 1949 gegründeten Bürgerverein Inrath bohren mussten und müssen.

Beispiele sind für Hirschegger die bereits gelöste Frage der Inrather Müllberge und ihrer Inhalte, Diskussionen um den Bebauungsplan 507 im Bereich Schroersdyk, Inrather Straße und Flünnertzdyk sowie die Forderung nach einem Ausbau des Radwegs Flünnertzdyk, der Erschließung des Schroersdyk und der Öffnung der Hülser Straße, um Fußgängern die Überquerung zu erleichtern. „Es gibt viele bekannte und in ihren Ursachen und Ursprüngen geleugnete Probleme im Inrath“, sagt Hirschegger, der aus Bockum kommt und 1981 an das Inrath zog. Damals sei er gefragt worden, ob er sich das gut überlegt habe. Der Hintergrund sei der Ruf des Stadtteils gewesen. Er und seine Frau hätten die Entscheidung nicht bereut. „Wir wurden sehr schnell von den Inrathern angenommen. Die Lage ist positiv. In kurzer Entfernung das Krefelder Grün, in kurzer Entfernung Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung.“

„Es gibt am Inrath ein Vereinsleben, das für alle offen ist, die sich einbringen wollen.“

Rolf Hirschegger, Vorsitzender des Bürgervereins Inrath

Gutes bewahren, Schlechtes verhindern oder auflösen ist Anliegen des Bürgervereins, wenn er beispielsweise gegen eine zunehmende Ansiedlung von Handelsgewerbe am Inrath oder gegen einen Wertstoffhof im Norden kämpft. Dass laut Stadt, die 15 Müll-Standorte prüfte, nur ein Grundstück an Mevissenstraße/Birkschenweg am Inrath in Frage kommen soll, sieht der Bürgerverein anders und fordert eine neuerliche Prüfung für Areale in Hüls und Fischeln.