Auf der Anlage des Gartenbauvereins Inrath gibt es am Sonntag von 14 bis 17.30 Uhr Spielstände und Gewinnaktionen.

Inrath. Mit 200 bis 300 Mädchen und Jungen rechnen die Organisatoren des Inrather Kinderfestes am kommenden Sonntag, 24. Juni. „Wobei sich niemand als Inrather ausweisen muss“, sagt Rolf Hirschegger lachend. Hirschegger ist Vorsitzender des Bürgervereins Inrath, der dieses Fest der Inrather Vereine seit 1973 koordiniert und mit den anderen Inrather Vereinen organisiert. Vorausgegangen war die Premiere im Jahr zuvor, die man gemeinsam auf Initiative von Pater Julius von der Inrather Pfarre St. Elisabeth von Thüringen zusammenstellt und gefeiert hatte.

„Heute gestalten die meisten Inrather Vereine, Mitarbeiter der Kindertagesstätten und der Förderverein der Inrather Grundschule diesen Tag mit und bieten den Kindern an diesem Tag Spielmöglichkeiten an“, sagt Hirschegger. 15 Inrather Gruppen sind bei der Gestaltung mit von der Partie und haben zum Beispiel für allgemeine Kosten in die Kinderfestkasse eingezahlt.

Diesmal werden die Angebote im Gartenbauverein Inrath an der Inrather Straße 605 aufgebaut. Seit 2007 stellt der Betrieb im Wechsel mit dem Gartenbauverein Rosengarten seine Fläche für das Kinderfest zur Verfügung. Von 14 bis 17.30 Uhr werden auf der Anlage Spielstände verteilt sein, im Zentrum werden Getränke und Essen zu finden sein.

Für 30 Cent können die Kinder an diesem Tag Spielmarken erwerben, an den Spielständen einlösen und Punkte gewinnen, die sie wiederum in Gewinne umtauschen können. Bei einer Reihe von Ständen wie denen mit Kreativangeboten können die kleinen Besucher zwar keine Punkte erhalten. Aber es gibt Teilnehmerstempel für diese Aktionen. Und wer mindestens vier dieser Stempel gesammelt hat, bekommt noch ein zusätzliches Los für die Abschlussverlosung.