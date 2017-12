Der Preis „Bürgerschaftliche Selbsthilfe“ geht zudem an eine Spielplatzpatin aus Oppum sowie die Kinderuni.

Mitte. Der Stadtrat hat auf Vorschlag der Jury einstimmig beschlossen, den Preis für „Bürgerschaftliche Selbsthilfe“ für das Jahr 2017 wie folgt aufzuteilen: Die Spielplatzpatin Nicole Vogel erhält 1000 Euro, Josef Kalenberg (Kinderuni Zweistein) bekommt 750 Euro und auch Gerda Schnell und Klaus Reymann erhalten für ihren Einsatz und die Initiative für das Krefelder Bootshaus im Stadtwald 750 Euro.

Der Preis kann sowohl für gemeinnütziges oder soziales Wirken wie für jede andere Art des besonderen bürgerschaftlichen Engagements für die Seidenstadt verliehen werden. Der Preis für Bürgerschaftliche Selbsthilfe ist mit insgesamt 2500 Euro dotiert.

Jeder Sieger setzt sich seit Jahren für ein bestimmtes Projekt ein

Nicole Vogel ist seit dem Jahr 2013 Spielplatzpatin für den Spielplatz Fungendonk im Stadtteil Oppum. Seitdem hat sie zweimal jährlich Kindertrödelmärkte auf dem Spielplatz organisiert, um den wenig attraktiven Spielplatz aus den Fünfzigerjahren zu modernisieren. Aus den Erlösen der Trödelmärkte resultiert mittlerweile eine Summe von 25 000 Euro, die in die Spielplatzsanierung fließt. Durch ihr großes Engagement kamen dem Spielplatz durch Onlinevoting zahlreicher Menschen auf den Internetseiten der Fanta Spielplatz-Initiative sowie dem Deutschen Kinderhilfswerk weitere 3000 Euro zugute.

Stellvertretend für die Kinderuni Zweistein wird der Vorsitzende der Kinderuni Josef „Jo“ Kalenberg ausgezeichnet. Kalenberg ist Gründungsmitglied der Kinderuni Zweistein, er lenkt und regelt die Geschicke des Vereins.

Projekte für Kinder und Jugendliche, wie das Erlernen von Computerprogrammiersprachen, gehören genauso zum Programm, wie die Teilnahme bei der Kinder und Jugendlichen an der Kinder-Expo in den Jahren 2012, 2014 und 2016, am Seifenkistenrennen des Fachbereiches Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung sowie an MINT-Projekten, Mathekursen und die Möglichkeit von Lernbegleitung. Auch während der Sommerferien bietet die Kinderuni Zweistein Kindern und Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm.

Seit vielen Jahrzehnten bildet das Bootshaus am Stadtwaldweiher mit dem Deuß-Tempel und dem Stadtwaldhaus ein Ensemble wie aus einem Guss. Doch das Fachwerkhaus war baufällig, Geld für die Sanierung fehlte – ein liebenswertes Stück Krefelder Identität drohte verloren zu gehen. Damit wollten sich einige engagierte Bürger nicht abfinden und gründeten unter der Leitung von Gerda Schnell und Klaus Reymann eine Initiative zur Rettung des Bootshauses.

Es sollte zum Anziehungspunkt für Jung und Alt werden, zum Standort für „Spiel ohne Ranzen“, Natur-Workshops, Aktionen zur Umwelterziehung und natürlich für den Bootsverleih. Von vielen Seiten kam Zuspruch und tatkräftige Unterstützung, die Spendenbereitschaft der Krefelder war dank des Einsatzes von Gerda Schnell und Klaus Reymann überwältigend. Das inzwischen fachgerecht restaurierte Gebäude wurde bereits im Sommer dieses Jahres in die Obhut der Stadt übergeben.

Seit 1983 zeichnet die Stadt Krefeld jährlich Bürger, Verbände, Vereine und Vereinigungen für ihr herausragendes bürgerliches Engagement aus. Das öffentliche Interesse daran nimmt weiter zu. In diesem Jahr gab es 27 Vorschläge aus der Bürgerschaft, wer als Preisträger in Frage kommen könnte. Im nächsten Jahr wird der Preis wieder vergeben.