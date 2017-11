Ab Montag können die Planungen eingesehen werden.

Inrath. Zur Erweiterung und Standortsicherung benötigt Siempelkamp an der Siempelkampstraße am Inrath zusätzliche Bauflächen zur Fertigung, Lagerung und Betriebsverwaltung. Für die im direkten Anschluss an das bestehende Betriebsgelände liegenden Flächen soll ein Bebauungsplan mit der Nummer 733 aufgestellt werden.

Mit diesem Bebauungsplan sollen die Baumöglichkeiten auf dem Erweiterungsgelände und der erforderliche ökologische Ausgleich für die zusätzliche Flächenversiegelung geregelt werden.

+Nach der ersten Beteiligung der Öffentlichkeit 2013, in der aus der Bürgerschaft Bedenken gegen eine Erweiterung des Betriebsgeländes vorgetragen worden sind, wurden zahlreiche Fachuntersuchungen unter anderem zu den Themen Verkehr, Lärm und Artenschutz durchgeführt. Die Ergebnisse sind in den im September vom Stadtrat beschlossenen Bebauungsplanentwurf eingeflossen.

Die Planung und vorliegenden Gutachten können nun im Rahmen der zweiten Beteiligung der Öffentlichkeit von Montag, 6. November, b+is Mittwoch, 6. Dezember, im Fachbereich Stadtplanung, Parkstraße 10, Raum 322, während der Öffnungszeiten eingesehen werden. In diesem Zeitraum können auch Stellungnahmen zur Planung abgegeben werden. Darauf hinzuweisen ist, dass es sich bei den ausliegenden Plänen nicht um konkrete Bauanträge oder Ähnliches handelt, sondern um einen Bebauungsplanentwurf, der den „Nutzungsrahmen“ auf den künftigen Bauflächen definiert.

Ausführliche Informationen zum oben genannten Planverfahren des Bebauungsplans 733 gibt es unter der Webadresse:

krefeld.de/bauleitplanverfahren