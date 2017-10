Krefeld. Der Landesbetrieb Straßen NRW lädt zur Öffentlichkeitsbeteiligung zum Ausbau der A 57 zwischen den Anschlussstellen Oppum und Gartenstadt ein. Ein erster Termin ist am Mittwoch, 4. Oktober, um 18.30 Uhr in der Weinbrennerei Dujardin an der Hohenbudberger Straße 4-10, ein zweiter am Montag, 9. Oktober, um 18.30 Uhr in der Gesamtschule Kaiserplatz. Projektverantwortliche informieren übe die Planungen. Anschließend sind Fragen möglich.