Die Veranstaltung „Check in“ am 28. Juni in Krefeld richtet sich an Unternehmen sowie Auszubildende.

Krefeld. 4650 Jugendliche haben im Jahr 2016 die Gelegenheit genutzt, mit Auszubildenden und Ausbildern von 230 Unternehmen ins Gespräch zu kommen und so erste Kontakte für die anstehende Berufswahl zu knüpfen. Eine Vielzahl von Ausbildungsbetrieben, Institutionen und Hochschulen wird auch in diesem Jahr, 28. Juni, erneut „die Türen öffnen“ und Ausbildungsberufe und duale Studiengänge präsentieren. In einigen Fällen konnten noch offene Ausbildungsplätze sogar direkt besetzt werden.

Die Check in-Unternehmen präsentieren den Schülern dabei berufliche Ausbildungen zum Anfassen. Das Prinzip ist einfach: Mit Unterstützung der weiterführenden Schulen werden die Jugendlichen zum Besuch der teilnehmenden Unternehmen an den vier Aktionstagen eingeladen. Die Ausbildungsbetriebe öffnen drei Wochen vor den Sommerferien ihre Türen. Echte Einblicke in die betriebliche Praxis mit Rundgängen durch den laufenden Betrieb, Mitmach-Aktionen und Gesprächen mit Ausbildern und Auszubildenden, vermitteln den Jugendlichen Eindrücke des Arbeits- und Ausbildungsalltags.

Seit 2010 organisieren die Initiatoren der Check in-Berufswelt das frühzeitige Zusammentreffen von Ausbildungsunternehmen und interessierten Jugendlichen. Zielgruppe sind dabei Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 13 aller Schulformen. An dem Programm können sich ausbildende Unternehmen und Institutionen aller Branchen und jeder Größenordnung beteiligen. So nehmen alljährlich sowohl kleinere als auch größere Unternehmen an der Aktion teil. Es gilt ganz allgemein, die Fachkräfte von morgen frühzeitig zu suchen und rechtzeitig zu finden.

Anmeldungen für interessierte Unternehmen sind ab sofort über das Check in-Organisationsbüro möglich. Anmeldeschluss ist der 15. April. Red