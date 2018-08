Um die rund 1000 Hektar Waldgebiete kümmert sich die Abteilung Forst in Krefeld – mit tierischer Hilfe.

Sorgfältig schneidet Marco Gravendyck eine Fallkerbe in den Baumstamm und vergewissert sich, dass sich im Fallbereich keine seiner Mitarbeitenden mehr aufhalten. Nach einem Warnruf setzt er den entscheidenden Schnitt und der Baum kommt schließlich an der zuvor ausersehenen Stelle zu Fall. Gravendyck hat in diesem Jahr seine Ausbildung zum Forstwirt abgeschlossen. Ab diesem Monat sind er und die Abteilung Forst des Kommunalbetriebs Krefeld mit den obligatorischen Waldpflegearbeiten betraut, die im August wiederaufgenommen worden sind.

Krefelds rund 1000 Hektar Waldgebiet werden in diesen Phasen auf Basis einer nachhaltigen Planungsstrategie begutachtet und Maßnahmen zur Entwicklungsförderung der Bestände durchgeführt. Bereits im Vorjahr wurden die 60 Hektar festgelegt, an denen die geplanten Maßnahmen ergriffen werden. Diese bestehen im Wesentlichen aus dem Fällen bestimmter Bäume, so Reinhard Possberg von der Abteilung Forst. Denn die ursprünglich dicht aneinander gepflanzten Bäume, die auf diese Weise gerade emporwachsen sollen, stellen langfristig ein Problem für den Waldbestand dar.

Die Arbeit für Marco Gravendyck beginnt am Morgen um 6 Uhr

So werden einigen Bäumen durch die dichtanliegenden Kronen ihre wichtige Ressource Licht entzogen, wodurch die verschiedenen Bestände sich nicht nachhaltig entwickeln können und das Wachstum vieler Bäume stagniert. Von 10 000 Bäumen, die einmal auf einem Hektar gepflanzt worden sind, bleibe ungefähr ein Zehntel langfristig bestehen. Letzten Endes soll die Entwicklung jener Bäume sichergestellt werden, die in Zukunft das wertvolle Holz liefern können. Doch auch in diesem Jahr werde man bereits 300 Kubikmeter Holz ernten können, so Possberg.

Das Hauptaugenmerk wird auf die Bestände des Hülser Bruchs und des Stadtwaldes gelegt. Am Freitagmorgen ist eines der drei Teams, von denen die Maßnahmen durchgeführt werden, allerdings im Waldgebiet am Rande des Egelsbergs im Einsatz. Für Marco Gravendyck beginnt die Arbeit im Sommer bereits am frühen Morgen um 6 Uhr. Ausmachen macht es ihm nichts, denn die Arbeit in der Natur sei schon immer seine Leidenschaft gewesen. „Erst wollte ich Landwirt werden, doch da wir keinen Hof hatten, lernte ich bei einem Nachbarn die Forstwirtschaft kennen“, erzählt er. Daraufhin habe er unbedingt selbst dort arbeiten wollen. Einen Ausbildungsplatz fand er dann schließlich bei der Stadt Krefeld und ist nun nach drei Jahren, in denen er besonders den Stadtwald und den Hülser Bruch beruflich kennenlernte, seit einigen Wochen im Arbeitsleben angekommen.