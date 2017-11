Jahrelang hat sich Werner Krüger um den Karneval verdient gemacht, er leitet sogar das Heimatarchiv des Krefelder Karnevals.

Das karnevalistische Urgestein Werner Krüger ist am Samstagabend zum 41. Krefelder Närrischen Ehrenbürger ernannt worden. Die erfindungsreichen Karnevalisten, immer auf der Suche nach Feiermöglichkeiten, hatten im vergangenen Jahr eigens eine „Gala zur Sessionseröffnung“ geschaffen. Damit haben sie nun einen passenden Rahmen für Ehrungen aller Art.

„Wir haben noch nie so schnell einen Ehrenbürger gekürt.“

Johannes Kockers, Findungsausschuss

Im Traarer Mercure-Hotel konnte Präsident Peter Bossers vom Comitée Crefelder Carneval (CCC) eine große Schar gut gekleideter Oberjecken begrüßen. Die Damen im eleganten Outfit, die Herren in schmucker Uniform oder im vornehmen Schwarz, meist jedoch mit prachtvoller Narrenkappe. In ihrer Mitte der strahlende neue Ehrenbürger für 2018. Sein Vorgänger aus dem Jahre 2017, Albert Höntges, Vizepräsident des CCC und Zugleiter des Rosenmontagszuges, hielt die Laudatio. Vorher hatte Johannes Kockers vom Findungsausschuss ein Geheimnis gelüftet: „Wir haben noch nie so schnell einen Ehrenbürger gekürt, nach sechs Minuten war die Sitzung beendet und wir konnten zum gemütlichen Teil übergehen.“

Werner Krüger, seit 2004 Vorsitzender der Großen Krefelder Karnevalsgesellschaft 1878, folgt nach 27 Jahren seiner Frau Anita, die bereits 1990 Närrische Ehrenbürgerin wurde, damals als erste Frau überhaupt. Das Jahr 2004 war für das karnevalsbesessene Ehepaar sowieso ein besonderes. Denn es bestieg als Prinz Werner IV. und Prinzessin Anita I. den Narrenthron.

Weil kurz zuvor der Krefelder Eislaufverein (KEV) überraschend Deutscher Meister geworden war, lautete ihr Motto „Mit Kawuppdich und Helau, meisterlich der KEV“. Und weil die Eishockeyspieler in der Saison immer schlechter wurden, erinnert sich Anita Krüger, wandelte man im Laufe der Session den Wahlspruch ab. Dann hieß es „Mit Kawuppdich und Helau, beten wir für’n KEV“. Das alles kam bei der Ehrung zur Sprache, ebenso wie die Feststellung der Juroren, dass es wohl kein Bild von Werner Krüger ohne Narrenkappe gibt.

Freud und Leid waren wieder einmal vereint, denn es wurde das amtierende Prinzenpaar Dieter I. und Britta I., wie es im karnevalistischen Jargon heißt, ausgekleidet. Statt der Herrscher-Insignien bekamen sie alle Zutaten für ein Ex-Prinzenpaar. Man wird Dieter in Zukunft mit einem großen roten Mantel sehen und seine Britta mit einem kleinen Ex-Prinzessinnen-Krönchen. Mit Musik und Tanz versuchte man, den allzugroßen Schmerz des Abschieds zu lindern.