Doris Schlimnat organisiert seit Januar dieses Jahres die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit. Die ehemalige Leiterin der Villa K spricht über ihre Aufgaben.

Münster ist ihre Heimatstadt. Geboren ist sie aber in Warendorf, knapp 30 Kilometer entfernt. Eigentlich wollte Doris Schlimnat nur drei, vier Jahre in Krefeld bleiben – daraus sind fast 27 Jahre geworden. Was die neue Flüchtlingskoordinatorin an der Stadt schätzt und welche Aufgaben auf sie zukommen, erzählte sie uns im Interview.

Frau Schlimnat, Sie kommen aus Münster, geboren sind Sie aber in Warendorf. Warum ist Münster trotzdem ihre Heimatstadt?

Doris Schlimnat: Ich bin in Warendorf geboren, weil meine Eltern bei meinen Großeltern sein wollten. Danach habe ich zwei Jahre meiner Kindheit in Bielefeld verbracht, bin aber die längste Zeit in Münster aufgewachsen.

Die Stadt hat sie also geprägt. Sie sind nach der Schulzeit gleich dortgeblieben. Hat es Sie nicht aus dem Elternhaus gezogen?

Schlimnat: Doch, doch. Ich bin mit meinem damaligen Freund zusammengezogen. Das war 1977 noch nicht selbstverständlich. An der Universität Münster konnte ich Diplom-Pädagogik studieren. Mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung.

Der erste Job nach dem Studium war in Finnland. Dort haben Sie am Goethe-Institut Deutsch unterrichtet.

Schlimnat: Zunächst war es überraschend für mich, dass ich diesen Job bekommen hatte. Ich war die einzige Pädagogin, unter lauter Deutschlehrern. Genommen wurde ich unter anderem, weil ich beim Auswahlverfahren gesagt habe, dass ich gern Ski fahre. Meine Vorgängerin hatte sich dort oben sehr einsam gefühlt. Ich bin in die 100 000-Einwohnerstadt Kuopio gekommen. Da war auf den ersten Blick nicht viel außer Skilaufen zu unternehmen. Aber ich hab in den acht Monaten viel gesehen – insgesamt waren wir 16, auf das ganze Land verteilt – wir haben uns immer an den Wochenenden gegenseitig besucht. Silvester habe ich zum Beispiel in Lappland, ganz weit im Norden, verbracht.

Wie haben Sie die kühlen Finnen zum Deutsch sprechen gebracht?

Schlimnat: Das war tatsächlich nicht ganz so einfach. Aber ich hab das irgendwie geschafft, mit ganz viel Konversationsunterricht. Dabei ging es fast nur um das Sprechen. Die Stunden musste ich mir zusammensuchen. An der Volkshochschule habe ich zwei Teilnehmerinnen gehabt, die vorher in Deutschland Au Pair gemacht hatten und ihr Deutsch weiter pflegen wollten. Die haben mich hin und wieder auf Partys mitgenommen.