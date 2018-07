In Bayern setzt die CSU mit der Eröffnung von Ankerzentren ihr Asylprojekt um. Die WZ hat den Leiter des Fachbereichs Migration und Integration und die Krefelder Parteien nach ihrer Meinung in der Flüchtlingsdebatte gefragt.

Asylpaket, Grenzkontrolle, Schleierfahndung, Zurückweisung. Kaum ein Thema wurde in den vergangenen Wochen in Deutschland so heiß diskutiert wie die Flüchtlingspolitik. Fast immer geht es um Menschen aus Kriegsgebieten, die Schutz suchen oder solche, die vor Folter fliehen. Viele lassen im Mittelmeer ihr Leben. In europäischen Ländern, besonders in der Bundesrepublik, suchen sie eine bessere Zukunft. Wie sollen die EU-Länder, wie soll Deutschland mit Geflüchteten umgehen, die an den Grenzen ankommen?

Andreas Pamp, Fachbereichsleiter

Der Leiter des Fachbereichs Migration und Integration sagt, dass manche Informationen völlig unzureichend dargestellt würden. Ein Beispiel: Die Forderung, man müsse Geflüchtete in die „Erstaufnahmeländer“ zurückschicken, führe nicht weiter, wenn man bedenkt: „Griechenland, Italien und Spanien sind aufgrund ihrer geographischen Lage für die weit überwiegende Zahl Geflüchteter, die ja über das Mittelmeer kommen, natürlich immer Erstaufnahmeland. Auch wenn diese Länder damals die Dublin-Vereinbarungen unterzeichnet haben, können sie sich jetzt gar nicht mehr daran halten. Das würde bedeuten, dass sich letztlich nahezu alle Geflüchteten früher oder später auf ihrem Territorium aufhalten würden.“ Pamp: „In der aktuellen Umsetzung des Dublin-Verfahrens werden nach Griechenland übrigens nach unseren – nicht gesicherten – Informationen keine und nach Italien nur alleinstehende Männer überstellt. Grund sind allgemein bekannte institutionelle Mängel, insbesondere in der Unterbringung in diesen Ländern.“

Ralph-Harry Klaer, SPD-Chef

„Ein Einwanderungsgesetz wird noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht, es wird keine nationalen Alleingänge geben“, sagt SPD-Parteivorsitzender Ralph-Harry Klaer. „Das sind gute Nachrichten. Werden diese Punkte jetzt gut und klug umgesetzt, ist auch bald eine Abmilderung der Unsicherheit zur Migration nach Europa denkbar. Zwei starke Voraussetzungen für eine erfolgreiche Politik.“ Es könne keine Maßnahme gut sein, die Menschen in den Tod treibe, erklärt er. „Den Schleusern und Schleppern muss also das Handwerk gelegt werden. Ich bin sehr gespannt, wie die Stärkung der Sicherheit der Außengrenzen aussehen wird. Nach meiner Meinung muss diese Sicherheit, besonders auch, den Menschen helfen, die Schutz suchen. Hier wird in Zukunft erheblich mehr Kompetenz und Personal nötig sein, um eine wirksame Senkung der Todesfälle im Mittelmeer zu schaffen.“ Für das beschleunigte Grenzverfahren seien keine Gesetzesänderungen nötig. „Hier wird’s keine Lager und keine Transitzentren geben. Wenn das Verfahren beschleunigt werden kann, braucht niemand in Lagern oder Zentren auf eine Entscheidung warten. Auch das ist eine gute Nachricht. Das heißt aber auch, dass die bisherigen Bundesinnenminister solche Maßnahmen schon lange auf den Weg hätten bringen können. Die unsäglichen Wartezeiten für Flüchtlinge, die auf die Entscheidung ihres Falles warten, hätten schon lange verkürzt werden können.“