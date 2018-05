1962 lernten sich Ursula und Klaus Hesse auf der Tanzfläche kennen. In diesem Jahr feiern sie ihre Goldene Hochzeit.

Die Königsburg ist mittlerweile Geschichte – bald wird das Gebäude abgerissen. Doch die Liebe von Ursula und Klaus Hesse währt noch immer – am 30. Mai feiern sie goldene Hochzeit. Und im ehemaligen Krefelder Veranstaltungshaus fing für die Traarer alles an.

1962 war ihr Jahr. Klaus Hesse war damals bei der Bundeswehr in Bremen stationiert. „Wir Jungs vom Rheinland kamen am Wochenende immer mit einem VW Käfer nach Krefeld. Und was macht man mit 19, 20? Da geht man tanzen“, erzählt der 76-Jährige und lächelt seine Frau an.

„Damals gebührte es sich, mit der Dame, mit der man am Tisch saß, zu tanzen. Aber du hast das einfach ignoriert – du wolltest nur mit mir tanzen.“

Ursula Hesse zu ihrem Mann

Und wie es der Zufall wollte, verschlug es ihn und seine Kumpels in die Königsburg – nach dem Zweiten Weltkrieg eine der wenigen Veranstaltungssäle in Krefeld. „An dem Tag machte der RWE-Männergesangsverein seinen jährlichen Ball und im Anschluss war freier Eintritt mit Tanzen“, erinnert er sich. Seine heutige Frau war mit den Eltern da. „Denn zwei meiner Onkel sangen in dem Chor“, erklärt die 74-Jährige. Dass an diesem Abend die Weichen für ihr Leben gestellt werden sollten, ahnte sie nicht. Doch ihr wurde schnell klar, dass Klaus Hesse ein Auge auf sie geworfen hatte.

„Damals gebührte es sich, mit der Dame, mit der man am Tisch saß, zu tanzen. Aber du hast das einfach ignoriert – du wolltest nur mit mir tanzen“, erinnert sie sich, schaut ihren Mann an und lacht. Trocken merkt er an: „Na ja, ich hatte ja nicht viel Zeit. Ich musste schon bald wieder zurück nach Bremen.“

Am Hochzeitstag wird auch die Trauung der Tochter gefeiert

Auf einige Tänze am Abend, folgte ein Treffen – und unzählige Packen Briefe. „Wir haben uns ständig geschrieben und mein Foto hing in seinem Spind in Bremen,“ so Ursula Hesse. Und dabei blieb es nicht. 1968 wurde in der Krefelder Heimat geheiratet, neun Jahre später zogen sie in ihr eigenes Haus in Traar. Heute gehören drei Söhne, eine Tochter und vier Enkelkinder zur Familie.

Klaus und Ursula Hesse haben ihre Wurzeln im Stadtteil. „Und wir sind eng mit der Seidenweberkultur verbunden“, sagt Klaus Hesse, der 46 Jahre bei der Textilausrüstungs-Gesellschaft (TAG) beschäftigt war. Seine Frau arbeitete lange bei der Vereinigten Seidenweberei Aktiengesellschaft (Verseidag). Und auch da spielte die Königsburg eine Rolle. „Ich hatte dort nicht nur meinen Abschlussball von der Tanzschule, sondern auch die Aufnahmeprüfung für die Verseidag“, berichtet die gelernte Industriekauffrau.