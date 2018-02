Seit 2006 ist der Anteil der weiblichen Mediziner in den Krankenhäusern um 89 Prozent gestiegen.

Ärztinnen sind auf dem Vormarsch. Die Zahl der Mediziner an Krankenhäusern hat sich in den zurückliegenden zehn Jahren in Krefeld nicht nur rasant von 544 auf 847 – das entspricht einem Plus von 55,7 Prozent – entwickelt. Fast jede zweite Stelle, genau 46 Prozent, ist jetzt mit einer Ärztin besetzt. Grundsätzlich ist es den Patienten egal, ob sie von einer Ärztin oder einem Arzt behandelt werden. „Hauptsache gut“, ist das Kriterium.

Das hat eine stichprobenartige Umfrage im Foyer des Helios-Klinikums ergeben. Eine Ausnahme: Frauen sehen sich meistens lieber von einer Gynäkologin oder Geburtshelferin betreut, wenn es um „Frauenthemen“ geht.

„Wir sehen es als günstig an, in jedem Klinikbereich einen guten Mix zwischen männlichen und weiblichen Ärzten zu beschäftigen. Das lässt sich jedoch keinesfalls steuern.“

Frank Jezierski Pressereferent Alexianer Krefeld GmbH

Schon seit 2006 ist der Anteil der Frauen am ärztlichen Personal deutlich um 89 Prozent gestiegen. Vor zehn Jahren waren 208 hauptamtliche Ärztinnen angestellt. 2016 waren es 393. Das teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) jetzt mit. Man bedenke: Vor etwas mehr als einem Jahrhundert durften Frauen nicht einmal Medizin studieren. Jetzt haben sie mächtig aufgeholt.

Bestes Beispiel dafür zeigen die beiden Krefelder Standorte des Helios-Klinikums am Lutherplatz und in Hüls: „Die Geschlechterverteilung in unserer Ärzteschaft ist sehr ausgeglichen. 49,4 Prozent sind weiblich“, berichtet Pressesprecherin Marina Dorsch. „Der Anteil der Chefärztinnen liegt aktuell bei 14,3 Prozent.“ Folgende Fachbereiche würden von Chefärztinnen verantwortet: Klinik für Innere Medizin/Onkologie in Hüls, Klinik für Kinderchirurgie, Schmerzklinik, die Klinik für Nephrologie/Dialyse, Diabetologie, Rheumatologie und Endokrinologie und das Institut für Hygiene und Laboratoriums-Medizin. Letztere alle in Stadtmitte. „In erster Führungsebene und in weiblicher Hand sind auch die ärztliche Leitung des Sozialpädiatrischen Zentrums und die Zentralapotheke. Sie wird von einer klinischen Pharmazeutin geleitet.“

Dorsch: „Bei der Besetzung von Führungspositionen spielt das Geschlecht keine Rolle. Es zählen ausschließlich fachliche Fähigkeiten und Eignung, Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten sowie Teamfähigkeit zur Integration in das Kollegium.“ Leider hätten sich in den letzten Verfahren fast ausschließlich Männer beworben, berichtet sie weiter.

Quote an männlichen Bewerbern liegt zwischen 80 und 100 Prozent

Gefäßchirurgie 100 Prozent Männer, Neurologie ebenso und Nephrologie 80 Prozent Männer – und hier ist es eine der Bewerberinnen geworden.“ Ähnliche Zahlen weist die Alexianer Krefeld GmbH auf: Dort sind 58 Prozent der dort arbeitenden Ärzte männlich und 42 Prozent weiblich.