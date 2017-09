Bäckermeister Heinz Hoenen und Ehefrau Erika übernahmen das Geschäft an der Bergstraße 4 in Tönisberg 1971. Auf sieben Quadratmeter Backfläche wurden zehn verschiedene Brotsorten, Hefegebäck und Torten hergestellt. Es wurden frühmorgens Brötchen ausgefahren und mittags belieferte Heinz Hoenen die Bauernhonschaften und die neu gebaute Bergarbeitersiedlung mit frischen Backwaren.

Zufriedenheit ist auch den heutigen Inhabern Thomas Hoenen und Nicole Sanfilippo-Hoenen auf beiden Seiten der wohl bestückten Bäckereitheke wichtig. Sie freuen sich, wenn ihre Kunden das schöne Ambiente der Cafés genießen. Inzwischen ist die Bäckerei Hoenen mit ihren Bäckereien und Mühlencafés an 15 Standorten, verteilt über den gesamten linken Niederrhein, vertreten.

Im Familienbetrieb gute Ausbildung der MItarbeiter

Viele fleißige Hände sorgen dafür, dass die Kunden schon frühmorgens frische Brötchen, Brot und Feingebäck bekommen. „Es ist nicht mehr einfach, qualifiziertes Personal zu bekommen“, erzählt Nicole Sanfilippo-Hoenen. Daher unternimmt das Familienunternehmen auch viel für die Ausbildung seiner Mitarbeiter.

Im Moment gibt es 15 Auszubildende. Zwei sind in der Produktion tätig und lernen den Beruf des Bäckers. Drei arbeiten in der Verwaltung, alle anderen lernen Bäckereifachverkäufer. Gerade eben haben drei ihre Ausbildung beendet; zwei sind im Betrieb geblieben. Darauf ist Nicole Sanfilippo-Hoenen sichtlich stolz. Die Übernahme bieten sie immer bei Abschluss des Vertrages an.

Natürlich ist es kein einfacher Beruf. Die Bäcker stehen schon mitten in der Nacht in der Backstube; Verkäuferinnen und Verkäufer fangen ebenfalls früh am Morgen an. Damit dies für keinen eine zu große Belastung wird, arbeitet die Firma gerade in den Filialen mit vielen Aushilfen.

Das Angebot wächst immer wieder, ändert sich aber auch im Laufe der Zeit stetig. Gerade eben hat wieder eine Änderung im Programm stattgefunden. Dabei richtet man sich nach den Kundenwünschen. Zur Zeit sind etwa 15 Brötchensorten im Angebot. Hinzu kommen 40 verschiedene Brote. Darüber hinaus umfasst das Angebot zahlreiche leckere Sahnetorten, verschiedene Obstkuchen und klassische Cremetorten. Bei den Kuchen liegt der Schwerpunkt auf klassischen Tortenstücken.

Vom Obstkuchen bis zur Cremetorte: zahlreiche Leckereien

Nicht nur, dass diese Torten schon eine Augenweide sind, lassen sich die Beispiele von speziell angefertigten Torten für jeden Anlass wirklich sehen. Hier ist von den Spezialisten in der Konditorei große Kreativität gefragt. Ob eine Torte mit Foto des Geehrten, mehrstöckige, blütenverzierte Hochzeitstorten oder eine spezielle Anfertigung für die Erstkommunion oder den ersten Schultag, nichts scheint hier unmöglich zu sein. Die Familie ist heimatverbunden. Daher steht das Unternehmen auch alljährlich auf dem Hülser Bottermaat. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung stammt noch aus den Zeiten, als dort die erste Filiale eröffnet wurde. An dem Stand auf dem Konventplatz werden Kaffee, Kuchen und frische, niederrheinische Püfferkes offeriert. Letztere werden übrigens auch am Martinstag in Kempen angeboten – ein Zeichen der Verbundenheit mit Kempen. Im Unternehmen mit dabei sind inzwischen auch die beiden Töchter. Eine zeigt schon reges Interesse an der Hauswirtschaft und dem Geschäft. So kann die Familie hoffen, dass die Tradition weiter geht.