Hofft auf Kontinuität: Stadtförster Arno Schönfeld-Simon hat sich Jahrzehnte um den Kommunalwald gekümmert. Er hat gelernt, in großen Zeitzyklen zu denken.

Krefeld. Es gibt sehr wenig Wald in Krefeld – daran konnte auch Arno Schönfeld-Simon in seiner Dienstzeit nichts ändern. Aber er versucht es bis zuletzt: „Wenn wir einen Ausgleich schaffen, investieren wir in Wald“, sagt Krefelds Stadtförster. Das soll auch 2018 so weitergehen – nach Schönfeld-Simons Pensionierung.

Wichtig wäre es ihm. „Es geht leider immer noch bergab mit der Gesundheit des Waldes. Ich habe den Eindruck, dass wir die Talsohle noch nicht erreicht haben.“ Der Wald sei ein träges System. „Was sie vor mehr als 30 Jahren angerichtet haben, wirkt sich heute aus.“

Mit Kalkungen, die man seit Mitte der 80er-Jahre konsequent vornimmt, versucht die Stadt, die sauren Böden zu verbessern. „Es gibt keine andere Großstadt in der Niederrheinischen Bucht, die das macht. Krefeld ist da sehr fortschrittlich.“

Sturm Kyrill und seine Folgen: Holzvermarktung hat funktioniert

Das gilt auch für die vielen Untersuchungen, die in der Vergangenheit gemacht wurden, beispielsweise zu Hallimasch und Rübling (Uni Göttingen) oder zur Bodenqualität (Geologischer Dienst). Tiefe Löcher wurden gegraben, um Bodentypen, Bodenarten und Wasserstände zu bestimmen. „Bisher hat aber noch niemand die vorhandenen Untersuchungen kombiniert, ausgewertet und ein Gesamtergebnis ermittelt“, sagt der Stadtförster. Das sei wichtig, um aus der „Stabilitätsmisere“ herauszukommen und zu ermitteln, welcher Baum wo hinpasst. „Was außerdem fehlt, ist eine Untersuchung zu den Insekten.“

„Ich wollte schon mit zehn Jahren Förster werden. Ein Förster mit Dackel und Flinte. Mein Spielplatz war die Natur, ein Karpfenteich und Streuobstwiesen. Ich kannte schon als Drittklässler viele Vogelarten. 1959 war das Leben auf dem Bauernhof für mich ein Paradies.“

Arno Schönfeld-Simon

2007 richtete Kyrill vielerorts dramatische Schäden an. Anders in Krefeld: Weil der Sturm im Januar tobte und Krefelds Wald zu 98 Prozent aus Laubbäumen besteht, blieb der Schaden hier vergleichsweise überschaubar: Einzelne Bäume wurden entwurzelt, es gab einige Stamm- und Kronenbrüche. Die Kehrseite: Jeder dieser Bäume musste einzeln im Wald mit der Motorsäge bearbeitet und von Rückepferd oder Traktor herausgezogen werden. Schönfeld-Simon und seine Kollegen reagierten schnell: „Wir haben ein Vermarktungsmodell aufgestellt und das ganze Holz noch verkaufen können.“ Eineinhalb Jahre lang war die Abteilung mit der Beseitigung der Schäden befasst, 6000 Festmeter Holz wurden auf den Markt gebracht.