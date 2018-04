Fahrschule Tiefers bietet Probefahrt und Führerschein mit Tesla an.

Bei voller Beschleunigung fährt der Wagen allen davon. In gerade mal 2,6 Sekunden er-reicht das Elektroauto aus dem Stand heraus die 100 Stundenkilometer und drückt die Insassen voll in die Sitze. „Das ist genau wie auf einer Achterbahn“, sagt Fahrlehrer Tim Tiefers und übertreibt damit keineswegs. Ein kurzer Blick in den Rückspiegel, da fahren die anderen Autos erst los, und der Tesla hat bereits die 50 km/h erreicht. „Ein Porsche ist nichts dagegen“, sagt Tiefers begeistert vom 772 PS starken Tesla, mit dem jeder einmal bei den Probefahrten richtig Gas geben darf.

Dabei bieten die Tiefers am Ostwall 233 als einzige Fahr-schule Krefelds nicht nur eine 90-minütige Probefahrt, son-dern auch noch den kompletten Automatik-Führerschein mit dem Tesla an. „Jeder möchte mal mit einem Tesla fahren“, zeigt sich der Fahrlehrer überzeugt von dem Konzept – und die positiven Reaktionen geben ihm Recht. Im Sommer 2017 hat die Fahrschule Tiefers den Tesla Model S P90D Ludicrous extra aus Stuttgart angeschafft.

Nur zwei Knöpfe sind im Auto zu sehen

Beim ersten Einstieg in den Luxuswagen macht sich zunächst mal die enorme Räumlichkeit des Wagens bemerkbar. Nur zwei Knöpfe sind im Auto zu sehen. Einer ist für das Warnblicklicht. „Da denkt man ja, der zweite Knopf muss für irgendwas richtig Cooles sein“, sagt Tiefers und lacht, als sich bei der Betätigung des Knopfes lediglich das Handschuhfach öffnet. In der Mitte befindet sich dann noch ein riesiges Dis-play, das nicht nur als Naviga-tionssystem dient, sondern auch noch alle anderen wichtigen Funktionen enthält. „Das ist das Beste am Wagen“, sagt Tiefers und gibt nach einer kurzen Einweisung bereits den Startschuss.

Hier zeigt sich sofort die nächste beeindruckende Fähigkeit des Wagens. Der Tesla fährt los, doch anstelle der sonst so lauten Motorengeräusche hört man: fast nichts. Der Motor gibt keinen Ton von sich. „Das funktioniert wie beim Dynamo vom Fahrrad. Wenn der Wagen bremst, lädt sich die Energie wieder auf“, erklärt Tiefers das sogenannte rekuperative Bremsen. So lässt sich das Auto bequem ohne manuelle Schaltung fahren.

„Beim Beschleunigen kriegt man das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht.“

Tim Tiefers, Fahrlehrer