Künstler, Artisten und Pädagogen gestalten für Mosaikschüler ein Angebot, das den Nachwuchs fördert und gleichzeitig fordert.

Mitte/Cracau. Nicole (9) ist begeistert vom Trommeln, Martina (9) von der Akrobatik und der zehnjährige Alex von der künstlerischen Arbeit. Die drei haben wie alle teilnehmenden Kinder einen Riesenspaß bei der Projektwoche zum Thema Afrika an der Mosaikschule.

In drei Gruppen mit jeweils zehn Schülern nehmen Künstler, Artisten, Musiker und Pädagogen die Kinder mit auf eine magische Reise. „Es macht viel Spaß, und hier gibt es keine Noten“, darin sind sich Nicole, Alex und Martina einig. Unterstützt von der „Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e. V.“ möchte der offene Ganztag (OGS) Löwenzahn der Grundschule an der Hofstraße in Stadtmitte zeigen, dass qualitativ gute pädagogische Arbeit trotz schwieriger Rahmenbedingungen möglich ist – und vor allem alle Kinder fördert und fordert. Träger der OGS Löwenzahn ist der Kinderschutzbund Krefeld, der in seinen Offenen Ganztagsangeboten an sechs Krefelder Standorten seit Jahren dafür sorgt, dass die Teilhabe an Sport, Kultur und zusätzlichen Bildungsangeboten für alle Kinder in seinen Einrichtungen kostenlos möglich ist.

„Uns ist die Teilhabe an kulturellen Aktivitäten für alle Kinder wichtig“, betont Birgit August, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Krefeld, „kein Kind soll ausgegrenzt werden.“ Die Mosaikschule – mit ihren beiden Standorten Hofstraße und Felbelstraße – gehört mit einem hohen Anteil an Kindern aus benachteiligten Familien und Kindern mit Migrationshintergrund zu den „Brennpunkt-Schulen“ in Krefeld. Von den 87 Kindern im offenen Ganztag kommen etwa die Hälfte aus diesen Familien, rund 40 Prozent von ihnen sprechen nicht oder nur sehr wenig Deutsch. „Das Projekt macht eine intensivere Arbeit mit den Kindern möglich, die sich positiv auf den Unterricht auswirkt“, berichtet Bozena Kaschura, Koordinatorin des Offenen Ganztags Löwenzahn.

Dietmar Siegert, Geschäftsführer im Kinderschutzbund Krefeld, beklagt die schwierigen Rahmenbedingungen für die OG-Schulen. So bieten die zwei Gruppenräume an der Mosaikschule nicht für jedes der 87 Kinder einen Sitzplatz.

Kinderschutzbund appelliert: Offenen Ganztag stärker fördern

Dietmar Siegert appelliert an die Politik: „Der Offene Ganztag an Schulen im Brennpunkt muss stärker gefördert werden als an Schulen in so genannten Gunstlagen.“