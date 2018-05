Die WZ und der ADFC bieten den Krefeldern eine gemütliche Fahrt mit viel Wasser und Grün an.

Ab Donnerstag steht das nächste lange Wochenende an. Los geht es mit Christi Himmelfahrt, dem Vatertag, abgerundet wird es durch den Muttertag am Sonntag. Gemeinsam mit Karl-Heinz Renner vom Fahrradaktionskreis hat die WZ eine etwa 15 Kilometer lange Fahrradtour mit viel Grün und Wasser herausgesucht. Sollte es am Donnerstag also tatsächlich regnen, bleiben noch drei weitere Tage für einen Ausflug auf zwei Rädern.

Los geht es an der Egelsberger Mühle in Traar. Von dort aus über die Vennikelstraße und den Elfrather See (mit Minigolfanlage) zum Waldsee. Ab dort geht es nach Süden: Über den Uerdinger Friedhof, die Friedensstraße und den Stadtpark Uerdingen auf die andere Seite des Bahnhofs zur Weinbrennerei Dujardin. Dort sowie in der Uerdinger Innenstadt bieten sich zahlreiche Einkehrmöglichkeiten.

Der letzte Abschnitt führt direkt am Rhein entlang, unter der Rheinbrücke her und via Düsseldorfer Straße vorbei am Römersee zum historischen Haus Greiffenhorst am Linner Mühlenbach. Wer mag, kann die Tour an der nahe gelegenen Burg Linn mit ihren diversen Gastronomieeinrichtungen im Umfeld abschließen.