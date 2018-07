W.Zettis Kollegin hat eine sehr modebewusste Mutter. Mit ihren fast 63 Jahren ist sie immer noch ein heißer Feger. Ihrem Alter entsprechend kleiden ist nicht ihr Ding. Denn sie fühlt sich jung. Deshalb zieht sie im Sommer auch gerne Jeans im sogenannten „destroyed look“ an. Also kaputte, zerrissene Hosen. Als die Kollegin mit ihrer Mutter unterwegs war, sprach ein älterer Mann sie an und machte sie auf folgenden Missstand aufmerksam: „Ihre Hose ist kaputt, junge Frau. Haben Sie kein Geld, sich eine neue zu leisten?“ Die Tochter konnte sich das Lachen gerade noch verkneifen, die Mutter dankte dem Mann. Daraufhin sagte er ihr, dass sie eine neue Jeanshose bereits für fünf Euro bekommen würde. „Tatsächlich?“, antwortete sie. „Dann schau’ ich mal.“ Die Suche nach diesem Schnäppchen blieb bislang aber erfolglos.