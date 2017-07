Weihnachtsbeleuchtung, autofreier Marktplatz, Sicherheitskonzept: Was den Bürgerverein aus Uerdingen bewegt.

Uerdingen. Jeder braucht einen Werner Reschke – davon ist Heike Hoffmann, Vorsitzende des Bürgervereins Uerdingen am Rhein, überzeugt. „Werner ist die gute Seele unseres Vereins“, sagt sie. „Er bringt Sachlichkeit rein, hat eine schlichtende Art und kann mich gut beruhigen, wenn ich emotional werde.“

Bürgerverein will Krefeld stärker an den Rhein holen

Emotional wird Heike Hoffmann beim Thema Kirmes-Feuerwerk. Dass es zum Abschluss am vergangenen Dienstag wieder von der Mündelheimer Rheinseite abgefeuert wurde, wertet Hoffmann als großen Erfolg. „Das Feuerwerk am Rhein hat Tradition in Uerdingen“, betont sie. Umso mehr bedauere sie, dass es nach wie vor keine dauerhafte Lösung für regelmäßige Veranstaltung am Rhein gibt. „Krefeld liegt nun mal am Rhein und sollte auch am Rhein stattfinden.“ Ihr „meistgesprochenes Wort“ in den vergangenen Jahren sei nicht ohne Grund ,Sicherheitskonzept’ gewesen.

Nicht nur das liegt den 86 Mitgliedern des mit fünf Jahren noch relativ jungen Vereins am Herzen – alle vorhergegangenen Versuche, einen Bürgerverein in der Rheinstadt zu gründen, seien gescheitert, erzählt Hoffmann, und: „Unsere Aufgabe sehe ich darin, Entwicklungen hier kritisch zu beobachten, die Meinungen von Bürgern zu vertreten und den Ortsteil zu unterstützen.“ Zum Beispiel bei den Themen Blumenschmuck oder Weihnachtsbeleuchtung im Stadtkern, für beides stehe alle Jahre wieder die Finanzierung auf der Kippe.

Zu den aktuellen Projekten des Bürgervereins gehöre auch die aktive Auseinandersetzung mit und Ideenfindung für das Integrierte Handlungskonzept, das mit Landesmitteln gefördert und auf dessen Grundlage der Stadtteil am Rhein in Zukunft attraktiver gestaltet werden soll. Ein Wunsch vieler Uerdinger ist auch Heike Hoffmann eine Herzensangelegenheit: „Der historische Marktplatz soll autofrei werden.“

Und dann ist da natürlich die ehemalige Bücherei, die auch den Bürgerverein immer wieder beschäftigt. Sicher nicht nur, weil Sabine Alofs, als Mitglied des Arbeitskreises zum Erhalt der Bücherei, ihr Engagement in dieser Sache auch regelmäßig zu den Treffen des Vereins mitbringt. Ein Quartierszentrum mit Medienausleihe sei „bitter nötig“, sagt Alofs, auch weil „Uerdinger Vereine gar nicht mehr wissen, wo sie hin sollen“.

Der Bürgerverein Uerdingen am Rhein hat für seinen Stammtisch derweil ein Plätzchen gefunden. Wo? Gaststätte Roe’s, Niederstraße 78. Wann? Jeweils am ersten Freitag eines Quartals um 20 Uhr. Mehr Infos gibt’s auf Facebook unter Bürgerverein Uerdingen oder unter

buergerverein-uerdingen.de