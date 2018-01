SPD verabschiedet Siegmund Ehrmann sehr persönlich und emotional in der Volkshochschule.

Diese Veranstaltung ist das vielleicht beste Zeugnis für die politische Leistung des Siegmund Ehrmann. Dem 65-Jährigen ist es in 15 Jahren Abgeordnetentätigkeit gelungen, den so heterogenen Wahlkreis mit dem Norden Krefelds sozialdemokratisch zu einen. Von den fast 200 Gästen in der Krefelder Volksschule sind mehr als die Hälfte aus Moers und Neukirchen-Vluyn angereist, um „ihren Siggi“ zu feiern, seine Arbeit, aber auch den Menschen Siegmund Ehrmann zu würdigen. Es ist eine würdige Stunde, hoch emotional, aber ohne Pathos. Mit dem besonderen Moment, als Ehrmann sich an seine Ehefrau Ulla wendet und sagt: „Ich danke dir, Muckel!“

Ehrmann bleibt sich auch bei diesem vorerst letzten offiziellen Auftritt treu. Der ganze Rummel um seine Person, spürt man, ist ihm nicht ganz geheuer. Ihm, dem ehemaligen Personaldezernenten bei der Moerser Stadtverwaltung, den die Genossen seinerzeit mindestens zweimal fragen mussten, ehe er sich von einer Kandidatur für den Bundestag überzeugen ließ. Ihm, dem praktizierenden Christen, dem ein großer Teil seiner Sozialisation vom CVJM mitgegeben wurde. Ihm, dem Feingeist, den die Zeitschrift „Das Parlament“ unter der Überschrift „Der Kulturmensch: Siegmund Ehrmann!“ porträtierte.

Ein Christ mit politischer Verantwortung

Ehrmann hat sich sein politisches Leben lang als Moderator verstanden. Als Vorsitzender eines in sich traditionell wenig harmonischen Moerser Stadtverbandes mit drei sehr willensstarken Ortsvereinen. Als, und dies wird auch bei seinem Abschied immer wieder deutlich, einende Instanz im Wahlkreis.

So lenkt Siegmund Ehrmann auch in der Stunde der Lobeshymnen auf ihn die Aufmerksamkeit auf andere. Auf „Muckel“, klar, aber auch auf viele andere Anwesende, denen er sich zu Dank verpflichtet fühlt. Seinen Büroteams zuvorderst, Mentor Karlheinz Morschek, Mitstreitern wie Hans-Gerd Rötters oder – posthum – Uli Hahnen, Unternehmern aus der Region, „die ja nicht unbedingt immer unsere politische Linie teilen“, politischen Mitbewerbern wie der anwesenden CDU-Bundestagsabgeordneten Kerstin Radomski. Und natürlich ist es Ehrmann selbst, der dieser feierlichen Euphorie eine sachliche, nachdenkliche Note verleiht. „Es ist nicht alles Gold, und das muss auch klar formuliert werden. Ich danke all jenen, die mich ge- und auch ertragen haben, für die ich teils auch eine Zumutung gewesen sein muss.“ Ehrmann zeigt sich bedrückt durch die Tatsache, dass der Stimmenvorsprung für die Sozialdemokratie im Wahlkreis von 24 000 Stimmen im Jahr 2002 auf 1800 in 2013 geschrumpft ist. „Und nur zu unseren Gunsten ausfiel, weil Krefeld einen Zuwachs von 3500 Stimmen verzeichnete, sonst wäre der Wahlkreis bereits 2013 gekippt.“ Das tat er dann 2017, da war Ehrmann nicht mehr angetreten.