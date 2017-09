Aus einem normalen Sommerurlaub wird für das Ehepaar Nimptsch aus Krefeld ein echter Albtraum. Ein Smartphone-Video zeigt die Naturgewalten.

Krefeld. Eigentlich waren die Nimptschs schon fast auf dem Rückweg aus ihrem Urlaub. Zwei Wochen hatten sie in der kubanischen Sonne verbracht und gemeinsam mit ihrem Sohn Paul einen schönen Sommerurlaub verlebt. Eigentlich stand für den 8. September der Rückflug an, denn der Urlaub war zu Ende, und ab dem 11. September mussten Marc-André, ehemaliger Spieler beim KFC Uerdingen, und Sydne wieder arbeiten gehen. Eigentlich, denn dann kam der Hurrikan Irma und wirbelte, im wahrsten Sinne des Wortes, alle Pläne der jungen Krefelder Familie durcheinander.

Dass ein „Sturm“ kommen solle, wurde den Nimptschs bereits am 7. September angekündigt: „Es wurde aber am Anfang total herunter gespielt – überall hieß es, dass es nicht so wild werden würde, und wir vertrauten darauf“, so Sydne Nimptsch rückblickend. Als ihr Rückflug dann am 8. September gestrichen wurde, wunderte sich die junge Familie schon etwas: „Da es ja unser Urlaubsende war, war unsere Urlaubskasse auch leer, und wir fragten uns schon, was da noch auf uns zu kommt.“

Reiseanbieter übernimmt binnen weniger Stunden die Zusatzkosten

Dass die Krefelder über einen Pauschalreiseanbieter den Urlaub gebucht hatten, wurde innerhalb weniger Stunden zum Glücksfall: „Die zusätzlichen Kosten wurden erstmal über den Reiseanbieter bezahlt. Alle anderen Hotelgäste, die separat gebucht hatten, mussten pro Tag in die Tasche greifen“, so die Familienmutter. Als das Hotelpersonal dann anfing, das Wasser aus dem Pool zu lassen, Stühle wegzuräumen und Türen mit Holz zu verriegeln, dünkte den Nimptschs, dass das kein einfacher Sturm werden würde: „Im Fernsehen erhielten wir jedoch auch keine wichtigen Nachrichten. Wir empfingen nur CNN, und dort berichteten sie lediglich, wie sich Amerika auf den Sturm vorbereitet, aber es gab keine Informationen zum aktuellen Stand“, ärgert sich Sydne Nimptsch noch heute.

Marc-André Nimptsch spielte drei Jahre für den KFC.

Von der Hotelleitung gab es währenddessen einen Zettel, auf dem sie gebeten wurden, auf dem Zimmer zu bleiben. „Wenn es ganz schlimm würde, sollten wir ins Badezimmer gehen“, stand auf diesem Zettel. In diesem Moment wurde der jungen Krefelder Familie schon mulmig zumute. In der Nacht von Freitag auf Samstag fielen dann auch der Strom und das Wasser aus. Mit der Handybeleuchtung versuchten Marc-André und Sydne etwas Normalität für den dreijährigen Paul herzustellen, aber auch er merkte schnell, dass der Südseetraum sich zu einem Albtraum verwandelt hatte: „Da, wo wir vorher noch am Strand lagen, bogen sich jetzt die Palmen, und alles flog herum“, erinnert sich Sydne Nimptsch.