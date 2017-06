180 Jugendliche feiern lautstark nahe der Hülser Burg.

Krefeld. Zu ihrem eigenen „Burgfest“ trafen sich am vergangenen Samstag rund 180 Jugendliche in Hüls. Lautstark gefeiert wurde im Burgpark. Bereits gegen 19.30 Uhr gingen die ersten Beschwerden von Anwohnern ein, die sich durch den Lärm der feiernden Jugendlichen gestört fühlten. Der herbeigerufene Ordnungsdienst konnte die Situation alleine nicht in den Griff bekommen und bat die Polizei um Unterstützung. Nach weiteren Beschwerden wegen Ruhestörung lösten die Beamten die Party gegen 23.30 Uhr nach eigenen Angaben auf. Der Großteil der rund 180 Jugendlichen hätte den Anweisungen der Polizisten vor Ort auch Folge geleistet, erklärt Polizeisprecher Daniel Uebber. Lediglich eine Person hätte gegen die Aussprache eines Platzverweises verstoßen.

Stadt spricht von vermehrtem Müll durch Jugendliche

Informationen, dass an diesem Tag von den Jugendlichen auch das Gebäude der alten Feuerwache beschädigt worden sei, konnten die Ordnungshüter nicht bestätigen. „Uns liegt dazu keine Anzeige vor“, sagt Polizeisprecher Daniel Uebber.

Neben den Ruhestörungen soll es durch die Jugendlichen auch zu einer enormen Vermüllung des Parkgeländes gekommen sein. So sollen am Sonntag deshalb mehrere Hülser den stark verdreckten Park (Müll, Glasscherben, Plastiktüten) in Eigenregie aufgeräumt haben. Die Stadt erklärt in diesem Zusammenhang: „Der Hülser Burgpark wird zweimal wöchentlich (montags und freitags) gereinigt, da er in den vergangenen Wochen vermehrt auch für intensive Feiern von Jugendlichen am Wochenende genutzt wurde. Eine schnelle Einsatztruppe gibt es nicht im Fachbereich Grünflächen, daher kann auf derartige Situationen am Wochenende nicht unmittelbar reagiert werden“, so Stadtsprecher Manuel Kölker. hoss