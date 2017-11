Hülser Burgbrücke erstrahlt in neuem Glanz

Hüls. Seit dieser Woche erstrahlt die Brücke zur Hülser Burg in neuem Glanz. Die Instandsetzungsarbeiten scheinen abgeschlossen zu sein. Genaues konnte man bei der Stadt am Freitag nicht in Erfahrung bringen. Die Brücke war so marode, dass ein Neubau her musste. Die Arbeiten waren vom Oktober in den November verschoben worden, konnten jetzt aber anscheinend pünktlich vor dem am 2./3. Dezember stattfindenden Adventsbasar auf der Burg fertiggestellt werden. hoss