Krefeld. Am Dienstag sind unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Vennfelder Straße eingebrochen. Zwischen 9:50 Uhr und 11:30 Uhr drückten die Einbrecher die Holztür einer Wohnung im zweiten Obergeschoss auf. Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.