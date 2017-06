Rolf und Nico Kamp, zwei Krefelder Kinder, haben den Holocaust überlebt und kehren für einen in ihre Heimat zurück, um davon zu erzählen. Karin Kammann hat ihre Geschichte in einem Buch festgehalten.

Krefeld. Nico Kamps Hände zittern leicht, als er die Seiten seiner Rede aus einer Ledermappe zieht. Mit den Papieren tritt er ans Rednerpult und schaut sich strahlend lächelnd im historischen Saal des Rathauses um. „Guten Tag, liebe Freunde. Verzeihen Sie mein Deutsch, ich war nie in der Schule hier“, sagt er mit einem holländischen Akzent. Für ihn, seinen Bruder Rolf Kamp und die ganze Familie wurde am Sonntag ein Empfang gegeben. Anlass ist die Veröffentlichung des Buchs „Die Geschichte der jüdischen Familie Kamp aus Krefeld“, geschrieben von der Krefelderin Karin Kammann.

Nico Kamp ist Krefelder. Die Geschichte, die er zu erzählen hat, ist grausam. Sie zeigt, wie aus Krefeldern Außenseiter und Verfolgte wurden. Er erzählt sie 30 Jahre, nachdem der damalige Oberbürgermeister Dieter Pützhofen Krefelder Familien in die Stadt eingeladen hat. 150 Menschen sind gekommen, gerechnet hatte die Stadt mit 40, alle waren Überlebende des Holocausts. Auch Nico Kamp war mit seinem Bruder Rolf und seiner Mutter Inge vor 30 Jahren dabei.

„Die Jugend soll entscheiden zwischen Gut und Böse. Das kann sie aber nur, wenn sie weiß, was war.“

Nico Kamp

Seine Mutter hat vor Schülern erzählt, was sie im 2. Weltkrieg erlebt hat. Das wird auch Nico Kamp heute in einer Schule tun. „Die Jugend soll entscheiden zwischen Gut und Böse. Das kann sie aber nur, wenn sie weiß, was war.“

Nico Kamp war fünf Jahre alt, als seine Eltern ihn in den Niederlanden verstecken mussten. Sie waren am 10. November 1938 dorthin geflohen, nachdem in der Nacht zuvor, der Reichsprogromnacht, die Synagoge in Brand gesteckt worden war. Sie hofften, wie viele andere auch, in den Niederlanden seien sie sicher. Als dem nicht so war, trennte sich die Familie, um sich besser verstecken zu können. Über die Dauer des Kriegs waren die Brüder in 13 Verstecken untergebracht, ohne eine Ahnung, wie es den Eltern und Großeltern geht.

Durch viele Zufälle, unter anderem nicht zündende Landminen direkt vor einem Versteck, überlebten die beiden Brüder. Ihre Eltern wurden verraten. Sie kamen ins Lager Westerbork und wurden im letzten Zug vor dem Kriegsende nach Auschwitz deportiert. In diesem Zug war auch Anne Frank mit ihrer Familie. Fritz Kamp, der Vater von Nico und Rolf, wurde aufgrund einer Verletzung direkt nach der Ankunft in einer Gaskammer ermordet. Inge Kamp wurde als arbeitsfähig eingeordnet und überlebte, allerdings unter unmenschlichen Bedingungen und auch nur, weil es zweimal jemand gut mit ihr meinte.