Die Stadt setzt eine Frist bis zum 4. September für die Sanierung einer defekten Abwasserleitung.

Krefeld. Gülcan Özcam ist verzweifelt. Die Anwohnerin der Buschstraße hatte vor mehr als zwei Wochen die Stadt darüber informiert, dass die von ihr beauftragte Rohr- und Kanalreinigungsfirma in der Straße vor ihrem Grundstück einen Hohlraum entdeckt hat. Die dicke Wurzel eines Baumes auf einem Nachbargrundstück hat ihren Kanal unmittelbar vor dem Zulauf in den Hauptsammler zerstört und das Schmutzwasser das Erdreich ausgehöhlt (wie die WZ am Donnerstag berichtete).

Hilfe von der Stadt erfährt die Bockumer Hausbesitzerin nicht. Denn laut Verwaltung sei die Eigentümerin des Hauskanals für die Beseitigung des Schadens in der öffentlichen Straße allein verantwortlich. Am Donnerstag bekam Gülcan Özcam einen Brief von der Verwaltung zugestellt. Darin wird sie aufgefordert, bis zum 4. September den Schaden durch eine Tiefbaufirma beseitigen zu lassen. Dazu müsste aber auch der Verkehr gesperrt und eine Umleitung für die Buslinie 054 der SWK Mobil eingerichtet werden.

Für die Reparatur müssen die Straße gesperrt und ein Bus umgeleitet werden

Wie sie das als Privatperson allein stemmen soll, bleibt ihr überlassen. Oliver Leist, SPD-Bezirksvertreter, hatte schon am Rande der WZ-Podiumsdiskussion „Krefeld hautnah“ vergangene Woche im Zeughaus seine Unterstützung zugesagt.

Aufgrund des WZ-Artikels ist inzwischen auch der WDR auf die Sache aufmerksam geworden und hat sich bei Gülcan Özcam gemeldet.