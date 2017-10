Uerdingen/Cracau/Hüls. Die Rumänische-Orthodoxe Kirchengemeinde Krefeld bekommt hohen Besuch. Der höchste Geistliche ihrer Kirche in Deutschland und Zentraleuropa, der rumänisch-orthodoxe Metropolit, seine Eminenz Erzbischof Serafim Romul Joanta, kommt am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Oktober, nach Krefeld. Bei seinen verschiedenen Stationen sind Gäste willkommen. Am Samstag, 17.30 bis 20.30 Uhr, sind sie zum Geistlichen Abend in die Evangelische Kirchengemeinde St. Michael Uerdingen, Am Zollhof 1a, eingeladen, am Sonntag ab 10 Uhr zur „göttlichen Liturgie“ ins Adventhaus an der Freiligrathstraße 48 in Cracau und ab 13.30 Uhr zur Agape im Restaurant Mythos an der Inrather Straße 439. Anmeldung unter:

preotdanieltudorache@ yahoo.com