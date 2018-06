Der Schönhausen-Chor lädt am Mittwoch, 4. Juli, zum inzwischen siebten Mal zu seinem beliebten Sommerkonzert in die Kirche St. Matthias in Hohenbudberg ein. Unter dem Titel „Vivat Vivaldi – vivat Will!“ stehen an diesem Abend ab 20 Uhr Werke von Antonio Vivaldi, darunter das berühmte „Gloria“, und im Kontrast dazu Chorsätze des zeitgenössischen englischen Jazzpianisten und Komponisten Will Todd auf dem Programm. Der Chor arbeitet bei beiden Komponisten die jeweils unbekanntere Seite heraus: das lange vergessene kirchenmusikalische Werk von Vivaldi und die geistlichen Chorwerke des Jazzmusikers Todd.

Chorleiter Joachim Neugart ist es gelungen, mit Sopranistin Elisa Rabanus und Altistin Elvira Bill ein erlesenes Gesangsduo für Vivaldis Werke zu gewinnen. Elvira Bill, die gerade erst beim Abschlusskonzert des Leipziger Bachfestes mit dem Thomanerchor internationale Aufmerksamkeit bekam, singt zudem Vivaldis Solokantate „Nisi Dominus“. Die Instrumentalisten des Barockensembles Sonare Neuss begleiten nicht nur, sie treten auch solistisch in Vivaldis Konzert für zwei Violinen, Violoncello und Streicher hervor.

Bei trockenem Wetter bewirtet der Chor sein Publikum in der Konzertpause mit kühlen Getränken und frischen Brezeln. Für Autofahrer stehen reichlich Parkplätze nahe St. Matthias zur Verfügung.

Karten für das Konzert können zum Vorverkaufspreis von 14 Euro (Abendkasse 17 Euro/Schüler und Studenten zahlen 5 Euro) online vorbestellt werden unter

schoenhausen-chor.de