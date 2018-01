Seit Sonntagmorgen steht das Gelände unter Wasser. Noch bis Ende der Woche könnte der Pegel weiter steigen.

Der Rhein ist am Wochenende in Uerdingen wie erwartet übers Ufer getreten. Am Sonntagmorgen hatte der Pegel die krische Grenze von neun Metern, am Nachmittag in der Rheinstadt dann 9,26 Meter erreicht, wie Hafenmeister Peter Plarre erklärt. Während die Situation in Krefeld „undramatisch“ sei, geht in Köln für Schiffe nichts mehr: Dort hat das Hochwasser den Schiffverkehr zwischen Duisburg und Koblenz weitestgehend lahmgelegt. Das sei auch der Grund, warum Schiffe auf dem Weg von Rotterdam nach Köln derzeit in Uerdingen „gestrandet“ seien, erklärt Hafenmeister Plarre. Die Stadt hatte bereits vor dem Wochenende davor gewarnt, das dem Deich vorgelagerte Gelände zu betreten, „da die Kante zum Rhein bei Überflutung nicht erkannt werden kann, besteht Absturz- und damit Lebensgefahr“. Der Zugang zur Werft wurde laut Plarre mit Gittern abgesperrt, das Rheintor bereits vor Weihnachten geschlossen. Dass das Wasser bis dorthin kommt, sei aber unwahrscheinlich. Das sei bei einem Pegel um zehn Meter der Fall, so Plarre. Einen Rückgang des Hochwassers erwartet er für Ende der Woche.

Übrigens: Die Donau ist kein Nebenfluss des Rheins, wie in der Samstagsausgabe zitiert. ckd/pasch

