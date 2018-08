Für Bilal Serahn ist es ein langgehegter Traum: Gemeinsam mit seinem Bruder Omar zieht der Juwelier in die frühere Spülmanns-Parfümerie an der Hochstraße 102 ein. Die Eröffnung ist für den 28. September geplant. Bis dahin werden die notwendigen Modernisierungen und Sicherheitsmaßnahmen abgeschlossen sein. An der Ladeneinrichtung soll sich nichts ändern.

Seit fünf Jahren betreiben die beiden Brüder am Südwall 23/25 ein Juweliergeschäft. „Wir kommen aus einer Juweliersfamilie“, sagt Bilal Serahn. Unter dem Namen Dubai Juwelier haben sich die Brüder auf arabischen Schmuck und Gold spezialisiert. Der sei meist deutlich hochwertiger als europäischer Schmuck.

Arabischer Goldschmuck werde meist aus 18, 21 oder 22 Karat und vereinzelt auch aus 24 Karat Gold hergestellt. Hochwertigen europäischen Schmuck haben die Brüder ebenfalls im Sortiment,, ebenso wie Brillant-Schmuck. Sie bieten außerdem Reparaturen, Batteriewechsel und Ankauf von Schmuck an. yb