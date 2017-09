Die Hochschule Niederrhein hat den Vortrag der Dozentin und AfD-Kandidatin Karin Kaiser nach heftigem Protest abgesagt. Ein Grund: Ein offener Brief.

Krefeld/Mönchengladbach. Die Hochschule Niederrhein hat den Vortrag der Professorin Karin Kaiser nach heftigem Protest abgesagt. Die Dozentin der Hochschule tritt für die AfD in Schleswig-Holstein zur Bundestagswahl an und hatte zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Tod des Rechtstaats - Gefahr für Freiheit und Demokratie“ in die Räumlichkeiten der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach eingeladen.

Der Asta der Hochschule und die SPD schlugen Alarm. Es dränge sich der Verdacht auf, dass weniger wissenschaftliches Interesse, sondern eher rechtspopulistische Politik im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen soll.

Diesen Verdacht hat jetzt wohl auch die Hochschule. Der Vortrag sei unter der Vorraussetzung genehmigt worden, dass es sich nicht um keine parteipolitische Veranstaltungen handelt, um die "politische Neutralität" der Hochschule zu wahren.

Nach dieser Absprachen habe Kaiser jedoch den Titel der Veranstaltung geändert. Sie habe außerdem "zusammen mit ihrer Einladung der politischen Parteien Mönchengladbachs einen offenen Brief verfasst, der sich ebenfalls mit den vermeintlichen Mängeln unseres Rechtsstaates befasst, politische Forderungen aufstellt und nicht eindeutig von einer parteipolitischen Tätigkeit abzugrenzen ist", teilt die Hochschule am Mittwoch mit. pasch