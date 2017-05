Hans-Hennig von Grünberg: Wir finden diese Zahl gut und wollen damit in den nächsten Jahren leicht abfallen, um uns bei 13 000 bis 14 000 Studierenden einzupendeln. Wir wollen keine Massenhochschule werden. Die Qualität spricht dagegen. Die Betreuungszahl im Verhältnis von Lehrenden zu Lernenden ist bereits jetzt strapaziert. Der Anteil der Studierenden an einer Hochschule der angewandten Wissenschaften, wie man Fachhochschulen heute nennt, hat in ganz NRW zugenommen. 2010 waren es etwa 25 Prozent der Alterskohorte, die dort anfingen, jetzt sind wir bei 35 Prozent. Die jungen Leute sind sehr pragmatisch. Unsere Philosophie, Praxis und Lehre miteinander zu verbinden, und die starke Berufsorientierung unserer Studiengänge kommen bei ihnen gut an. Hinzu kommt: Im IHK-Kammerbezirk Mittlerer Niederrhein sind wir die einzige Hochschule vor Ort. Hier leben 1,5 Millionen Menschen. Wenn Sie meine Heimatstadt Kiel nehmen, dort leben 250 000 Menschen, und es gibt drei Hochschulen.

Bereiche 14 650 Studierende besuchen derzeit die Hochschule Niederrhein. In Krefeld sind das 959 im Fachbereich Chemie, 588 im Fachbereich Design, 1400 im Fachbereich Elektrotechnik und Informatik sowie 1316 im Maschinenbau und Verfahrenstechnik. In Mönchengladbach gibt es die Fachbereiche Oecotrophologie (944 Studierende), Sozialwesen (1939), Textil- und Bekleidungstechnik (2054), Wirtschaftswissenschaften (3336), Wirtschaftsingenieurwesen (1088) und Gesundheitswesen (1026).

Mit 20 Jahren verlässt der heute 51-Jährige seine Heimat, um erst an der RWTH Aachen, später in Berlin Physik zu studieren und zu promovieren. Seinen ersten Job bekommt er in England – als Assistent von Sir Roger Elliott, einem Festkörperphysiker an der Universität von Oxford.

Krefeld. In Kiel geboren, aufgewachsen in einem Haus am Meer: Hans-Hennig von Grünberg ist ein Kind der Ostsee. „Ein Beachboy sozusagen“, schmunzelt er. Heute trägt er Anzug, fürs Foto greift er noch zur Krawatte – das erwarte man so vom Präsidenten der Hochschule Niederrhein, glaubt von Grünberg.

Was zieht junge Menschen zum Studieren nach Krefeld, an die Hochschule Niederrhein?

von Grünberg: Unsere Studierenden kommen natürlich aus Krefeld und Mönchengladbach. Aber sie kommen auch aus den Kreisen Viersen, Wesel, Kleve, Heinsberg und Neuss. Für Studiengänge, in denen wir ein Alleinstellungsmerkmal haben, in Krefeld ist das am Fachbereich Gesundheitswesen, kommen Studierende auch von weiter her. Das wesentliche Merkmal, um bei uns zu studieren, ist aber die Heimatnähe. Wir sind nicht die Uni Heidelberg, wir sind die Hochschule Niederrhein. Insofern bin ich völlig d’accord mit den pendelnden Studenten, die aus Bocholt oder Geldern hierher kommen. Wir leben von den Menschen, die heimatnah studieren möchten. Als regionale Hochschule sehe ich unsere Aufgabe darin, die Menschen in der Region zu halten und ihnen hier vor Ort ein hervorragendes Studienangebot zu bieten.

Warum entscheiden sich immer mehr junge Menschen nach der Schule für ein Studium?

von Grünberg: Als ich 2010 als Hochschulpräsident anfing, haben 42 Prozent eines Jahrgangs irgendwann mal in ihrem Leben ein Studium angefangen – heute sind wir bei fast 60 Prozent. Das ist natürlich dramatisch, weil wir bei den Ausbildungsberufen, im Handwerk etwa, diese Leute vermissen. Als Hochschule profitieren wir davon enorm. Vielleicht ist es ein Globalisierungseffekt, da es in den Nachbarländern keine Berufsausbildung wie bei uns gibt. Die Ausbildung zur Hebamme läuft in einigen Nachbarländern über ein Studium. Auch wenn wir an die Pflege denken: Da sind wir in Deutschland die Letzten in Europa, die diesen Beruf akademisieren. Hier setzen wir mit dem Dualen Studium an, indem wir die Ausbildung in das Studium integrieren. Der Studiengang Handwerksmanagement etwa ist unser Versuch, den Handwerksbetrieben zu zeigen: Wir helfen Euch bei diesem Nachwuchsproblem.

Es studieren so viele Menschen wie nie, gleichzeitig steigt die Zahl der Studienabbrecher. Wie hoch ist die Quote bei Ihnen?

von Grünberg: Die hängt sehr stark vom Fachbereich und vom Studienmodell ab: Bei den dualen Studiengängen haben wir kaum Abbrecher. An Fachhochschulen insgesamt sieht es besser aus als an den Universitäten, in dem Fachhochschulkonzert sind wir ganz normal im Mittelfeld.