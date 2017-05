Krefeld. Am Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein findet am Mittwoch, 17. Mai, für alle Studierenden, Absolventen und Studieninteressierten die Berufseinstieg- und Karrieremesse „Designberufe rufen!“ statt. Dort erhalten die Studierenden Einblicke und Kontakte in die Arbeitswelt der Designwirtschaft. Die Veranstaltung findet bereits zum dritten Mal statt und bringt Praktiker, Theoretiker und Studierende zusammen. Eingeladen sind Studierende der Fachrichtungen Design, Informatik, Marketing und Wirtschaftswissenschaften sowie Abiturienten und Berufsschüler.

Unternehmen aus den Bereichen Kommunikations- und Produktdesign wie TBWA Werbeagentur, Ogilvy & Mather Düsseldorf, Global Team Blue, Bobby & Carl, Saatchi & Saatchi, Scholz & Friends, Airformance Design, Dreiform sowie Vertreter des Verbands Deutscher Industriedesigner (VDID)und Existenzgründungsberater der Wirtschaftsförderung KR bieten die Gelegenheit, sich über Berufsbilder, Karrierechancen, Praktika und Ausbildungsplätze zu informieren. Parallel dazu läuft ein Vortragsprogramm mit Deck 5, Christian Büning (BDG), Bernd Grellmann und dreiform.

Termin: 17. Mai, 15 bis 19 Uhr

Ort: Hochschule Niederrhein, Fachbereich Design, Shedhalle, Frankenring 20, 47798 Krefeld.