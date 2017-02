Krefeld. Die Hochschule Niederrhein hat den Junior Agency Award, „Deutschlands anspruchsvollsten Hochschul-Wettbewerb für Marketingkommunikation“, gewonnen. Das Team der Design- und BWL-Studierenden gewann den mit 800 Euro dotierten ersten Preis der Jury in Gold und den Publikumspreis.

Vor rund 250 Zuschauern im Audimax am Frankenring in Krefeld haben die Teams von bundesweit sechs Hochschulen ihre Kommunikationskonzepte vorgestellt, mit denen sie Unternehmen oder Produkte im Auftrag einer echten Agentur bewerben wollten. „Bei diesem Wettbewerb durchlaufen die Studierenden das gesamte konzeptionelle und kreative Spektrum“, sagte Prof. Richard Jung, der die Veranstaltung gemeinsam mit Prof. Dr. Harald Vergossen aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften initiiert hatte.

Das Team der Hochschule Niederrhein hatte eine Marketingstrategie für die Kosmetikmarke Maybelline erarbeitet. Ziel war es, die „Hot-Trends aus New York“ schneller bei den 14- bis 24-Jährigen ankommen zu lassen. Unter dem Slogan „Sei nicht perfekt. Sei besonders. #whatmatters“ rückten die Studierenden besondere Momente aus der Zielgruppe anstelle von inszenierten Modells ins Zentrum ihrer Maßnahmen, um so authentischer zu werben. Ausgestattet mit einem Budget von zehn Millionen Euro entwickelten sie eigene Kino- und TV-Spots, Plakatmotive, eine Website sowie Social-Media-Maßnahmen.

"Hoch emotionale Kampagne"

Die Kampagne überzeugte „durch ein hohes Maß an Emotionalität und Mut, die in einem studentischen Wettbewerb dieser Art gefragt sind“, so Dirk Bittermann, Juryvorsitzender und Geschäftsführer der Agentur BBDO Düsseldorf. Durchgesetzt hatten sich die Studierenden gegen Konkurrenz aus Berlin, Darmstadt, Düsseldorf, Hamburg und Pforzheim.