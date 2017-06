Krefeld. Die Hochschule Niederrhein lädt Interessierte zum „Langen Abend der Studienberatung“ ein. Am Donnerstag, den 22. Juni, können sich Schülerinnen und Schüler, Berufstätige oder ältere Studieninteressierte mit den Beratern über ihre Möglichkeiten unterhalten. Der „Lange Abend der Studienberatung“ findet landesweit an zahlreichen Fachhochschulen und Universitäten Nordrhein-Westfalens statt.

Neben dem klassischen Vollzeitstudium kann in Krefeld auch dual, trial, berufsbegleitend oder in Teilzeit studiert werden. Am „Langen Abend der Studienberatung“ nehmen alle zehn Fachbereiche der Hochschule teil und informieren fachspezifisch über die jeweiligen Studiengänge. Für Fragen zur Zulassung, Bewerbung und weiteren Themen rund ums Studium, steht zusätzlich die Zentrale Studienberatung, die Arbeitsagentur Krefeld, das Bafög Amt sowie Arbeiterkind.de zur Verfügung. Zusätzlich berät das International Office Ausländische Bewerber und Geflüchtete zu der Bewerbung. Dabei besteht auch die Möglichkeit, Unterlagen prüfen zu lassen.

Für alle, die eher praktische Fragen rund um den Studierendenalltag haben, wird erstmalig der Workshop „Neuland Studium“ angeboten. Dabei können Studieninteressierte erfahren, wie das Studierendenleben mit all seinen Herausforderungen und Möglichkeiten konkret aussieht. Eine Anmeldung per Mail (thomas.haskamp@hs-niederrhein.de) ist erforderlich.

Langer Abend der Studienberatung: 22. Juni, 16 bis 20 Uhr, Campus Krefeld, Reinarzstr. 49, 47805 Krefeld, Gebäude A. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es hier...