Krefeld. An den Hochschulen in ganz Nordrhein-Westfalen finden im Zeitraum vom 15. Januar bis zum 9. Februar 2018 die Wochen der Studienorientierung statt. Dabei können sich Schülerinnen und Schüler an den Hochschulen über mögliche Studienmöglichkeiten informieren. Auch die Hochschule Niederrhein öffnet in dieser Zeit ihre Tore für Studieninteressierte.

„Wir bieten diese Veranstaltung bereits zum fünften Mal an. Jeder Studieninteressierte erhält Informationen zu allen Aspekten rund ums Studium und darüber hinaus“, sagt Frederike Schops, Mitarbeiterin in der Zentralen Studienberatung der Hochschule Niederrhein.

Neben Vorträgen bieten vor allem Studieninformationstage der einzelnen Fachbereiche Erkenntnisse zum Studienalltag an den Standorten Krefeld und Mönchengladbach. So erfahren Studieninteressierte am 17. Januar alles, was man für ein Designstudium benötigt. Dazu gehört auch ein Rundgang durch die zahlreichen Werkstätten am Krefelder Frankenring.

Am „Tag des Ingenieurs“ am 27. Januar zeigen die Fachbereiche Elektrotechnik/Informatik, Maschinenbau und Verfahrenstechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen ihr Angebot. Studierende dieser Fachbereiche präsentieren Projekte aus dem Studium, die offene Werkstatt „MakerSpace“ lädt alle Interessierten zum Ausprobieren ein.